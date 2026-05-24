אזעקות באדמית ובערב אל עראמשה בעקבות חדירת כלי טיס עוין

בבלי

בית המשפט באנקרה פסל את החלטת מפלגת האופוזיציה המובילה CHP למנות את אוזגור אוזל ליו"ר המפלגה, וכפה עליה להעמיד בראשה את קיליצ'דראולו. בית המשפט קבע שאוזל זכה בתפקיד באופן מושחת לאחר "קניית קולות". המשטרה הטורקית פרצה למטה המפלגה כדי לאלץ אותה לקבל את ההחלטה. מדובר ביריב השני שארדואן מחסל פוליטית בתוך 14 חודשים באמצעות מערכת המשפט.