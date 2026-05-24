צפון הרצועה

עזתי חוסל מירי צלפים בג'באליה - ארבעה הרוגים מאז הבוקר

עזתי נהרג היום מירי צלפים של כוחות צה"ל בג'באליה • שלושה נוספים נהרגו במחנה נוסייראת מהפצצה על דירת מגורים | הפעילות המבצעית נמשכת (צבא וביטחון)

פעילות אוגדה 252 בצפון רצועת עזה
15:38
אזעקות בראון ובאזור קו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות ובראון. התושבים נדרשו להיכנס מיידית למרחב המוגן.

צוות בבלי
15:35
איום ויזואלי מוושינגטון

טראמפ מפרסם תמונת AI דרמטית: מל"ט אמריקני משמיד ספינות איראניות

הנשיא האמריקני פרסם איור בינה מלאכותית של מל"ט עם דגל ארה"ב תוקף סירות איראניות • המילה 'Adios' באדום על רקע פיצוצים עזים | המשך מדיניות התמונות הדרמטיות (בעולם)

אליהו לוי
15:28
מתיחות דיפלומטית

משרד החוץ זימן את ממונה שגרירות ספרד: "האלימות נגד פעילי המשט בלתי מתקבלת"

בהנחיית שר החוץ סער: הממונה על שגרירות ספרד זומנה לשיחה חריגה • התגובה הישראלית לאחר שפעילי המשט הטורקי הותקפו באלימות בנמל התעופה בבילבאו | ישראל מנצלת את התקרית (פוליטי מדיני)

ישראל גרוס
15:22
בית משפט בטורקיה פוסל את יו"ר מפלגת האופוזיציה המובילה

בית המשפט באנקרה פסל את החלטת מפלגת האופוזיציה המובילה CHP למנות את אוזגור אוזל ליו"ר המפלגה, וכפה עליה להעמיד בראשה את קיליצ'דראולו. בית המשפט קבע שאוזל זכה בתפקיד באופן מושחת לאחר "קניית קולות". המשטרה הטורקית פרצה למטה המפלגה כדי לאלץ אותה לקבל את ההחלטה. מדובר ביריב השני שארדואן מחסל פוליטית בתוך 14 חודשים באמצעות מערכת המשפט.

צוות בבלי
15:18
ניתוח מעמיק

דו"ח מפתיע: הח"כים החרדים מובילים בנוכחות - אבל נעדרים מהרשתות החברתיות

ינון אזולאי ופינדרוס בחמישייה הארצית • יהדות התורה מובילה בשאילתות, ש"ס בהצבעות • אך תקציב הקשר עם הציבור מתמקד בדפוס ומסרונים קוליים במקום רשתות חברתיות | הנתונים המלאים (חרדים)

דוד קליין
14:58
רחפן נפץ של חיזבאללה התפוצץ בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון

רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ לפני זמן קצר בשטח ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון. בחסדי השם אין נפגעים.

צוות בבלי
14:45
על סף פיצוץ

לקראת התחדשות המחאות? התגובות הסוערות באיראן להסכם המתגבש

המגעים המתקדמים להסכם בין וושינגטון לטהרן מעוררים גל של זעם ותסכול עמוק בקרב אזרחי איראן | אזרחים האיראנים, המתמודדים עם משבר כלכלי חונק, אינפלציה דוהרת ודיכוי פוליטי אכזרי, מביעים אכזבה קשה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומבהירים כי כל הסכם שייחתם יהווה בגידה בהם וישרת אך ורק את הישרדותו של השלטון בטהרן (בעולם)

דוד הכהן
14:14
בים וביבשה | תיעוד

יום שלישי ברציפות: נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעלם בחוף הים

מאמצים כבירים בים וביבשה: כוחות גדולים של משטרה, כיבוי והצלה, שיטור ימי וחיל הים, בשילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, מנהלים זה היום השלישי ברציפות חיפושים אינטנסיביים אחר צעיר שנעלם ביום שישי בערב בחוף מי עמי באשדוד. הצעיר נכנס למים יחד עם חברו באזור שאינו מוכרז לרחצה; החבר הצליח לחלץ את עצמו ופונה במצב קל לבית החולים, ומאז נעלמו עקבותיו של הצעיר השני והחשש לחייו כבד (בארץ)

קובי רוזן
