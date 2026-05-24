לקראת התחדשות המחאות? התגובות הסוערות באיראן להסכם המתגבש

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות ובראון. התושבים נדרשו להיכנס מיידית למרחב המוגן.צוות בבלי
הנשיא האמריקני פרסם איור בינה מלאכותית של מל"ט עם דגל ארה"ב תוקף סירות איראניות • המילה 'Adios' באדום על רקע פיצוצים עזים | המשך מדיניות התמונות הדרמטיות (בעולם)אליהו לוי
בהנחיית שר החוץ סער: הממונה על שגרירות ספרד זומנה לשיחה חריגה • התגובה הישראלית לאחר שפעילי המשט הטורקי הותקפו באלימות בנמל התעופה בבילבאו | ישראל מנצלת את התקרית (פוליטי מדיני)ישראל גרוס
בית המשפט באנקרה פסל את החלטת מפלגת האופוזיציה המובילה CHP למנות את אוזגור אוזל ליו"ר המפלגה, וכפה עליה להעמיד בראשה את קיליצ'דראולו. בית המשפט קבע שאוזל זכה בתפקיד באופן מושחת לאחר "קניית קולות". המשטרה הטורקית פרצה למטה המפלגה כדי לאלץ אותה לקבל את ההחלטה. מדובר ביריב השני שארדואן מחסל פוליטית בתוך 14 חודשים באמצעות מערכת המשפט.צוות בבלי
ינון אזולאי ופינדרוס בחמישייה הארצית • יהדות התורה מובילה בשאילתות, ש"ס בהצבעות • אך תקציב הקשר עם הציבור מתמקד בדפוס ומסרונים קוליים במקום רשתות חברתיות | הנתונים המלאים (חרדים)דוד קליין
רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ לפני זמן קצר בשטח ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון. בחסדי השם אין נפגעים.צוות בבלי
מאמצים כבירים בים וביבשה: כוחות גדולים של משטרה, כיבוי והצלה, שיטור ימי וחיל הים, בשילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, מנהלים זה היום השלישי ברציפות חיפושים אינטנסיביים אחר צעיר שנעלם ביום שישי בערב בחוף מי עמי באשדוד. הצעיר נכנס למים יחד עם חברו באזור שאינו מוכרז לרחצה; החבר הצליח לחלץ את עצמו ופונה במצב קל לבית החולים, ומאז נעלמו עקבותיו של הצעיר השני והחשש לחייו כבד (בארץ)קובי רוזן
היכולת החדשה תאפשר זמן היערכות משתנה לפי אזורים • מספר שניות בקו העימות ועד כדקתיים בדרום | פיתוח טכנולוגי מתקדם (צבא וביטחון)אליהו לוי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ