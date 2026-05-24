בבלי
מבזקבבלי

ישראל זימנה את ממלאת מקום שגריר ספרד בעקבות אלימות נגד פעילי המשט

משרד החוץ זימן את ממלאת מקום שגריר ספרד לשיחת הבהרה בעקבות סרטונים המתעדים אלימות חמורה של שוטרים ספרדים נגד פעילי המשט לעזה. השגריר יוסי עמרני הצביע על צביעות ספרד ששולחת פרובוקטורים לישראל ומגנה אותה על אכיפת הסגר הימי, אך בו זמנית מפעילה אלימות חמורה נגד אותם פעילים בספרד עצמה. משרד החוץ דרש הסבר מדוע ראש ממשלת ספרד סאנצ'ס לא גינה את האלימות, בעוד שהוא ממהר לגנות את ישראל בכל הזדמנות.

מבזקים נוספים

18:06
'ש"ס הבית שלי'

מרגי מבהיר כי אינו פורש מש"ס | ובמקביל: לא מכחיש את הדיווח

סגן יו"ר הכנסת מגיב לפרסומים על פרישתו • הבהיר שדרעי ביקש ממנו להמתין עם ההחלטה שלא להשתבץ ברשימה | גורמים בש"ס: עוד ח"כ אחד לפחות יתחלף (חרדים)

דוד קליין
17:56
הצהרה דרמטית מירושלים

נתניהו חושף: "הסכמנו עם טראמפ - איראן לא תקבל גרעין"

ראש הממשלה חשף שיחה עם הנשיא האמריקני על הסכם הגרעין • הדגיש: כל הסכם חייב להסיר את סכנת הגרעין ולפרק את מתקני ההעשרה | השותפות מעולם לא הייתה חזקה יותר (פוליטי מדיני)

דוד קליין
17:52
פעילות מבצעית בלבנון

תיעוד מצלמת הטיל: כך חיסלה היחידה הרב-ממדית מחבלי חיזבאללה

כוחות היחידה הרב-ממדית חיסלו ארבעה מחבלים בתשתית טרור • תיעוד ממצלמת הטיל מראה חיסול מחבל על אופנוע | הפעילות נמשכת (צבא וביטחון)

אליהו לוי
17:51
בְּשָׁלשׁ פַּעֲמֵי רְגָלֵינוּ

59 שנים לשחרור; למעלה מ-100,000 איש נהרו אל הכותל המערבי בחג השבועות

זכר לעלייה לרגל: למעלה מ-100,000 מתפללים גדשו את רחבת הכותל המערבי וקבר דוד המלך במהלך החג והשבת. רגע השיא: 20,000 איש בתפילת ותיקין, אמירת 'אקדמות' וקידושא רבא ענק • המסורת שנמשכת כבר 59 שנים מאז שחרור המקום הקדוש • סיקור ותיעוד מצאת החג והשבת (חרדים)

חיים רוזנבוים
17:43
עימות פוליטי חריף

הרצוג תוקף את בן גביר: "תהליך של התבהמות מאיים להיכנס למיינסטרים"

נשיא המדינה תקף בחריפות את פעילות נערי הגבעות והשר לביטחון לאומי • "אנרכיסטים פורעי חוק מכלים את זמן המפקדים" | בן גביר השיב בזעם (בארץ)

דוד קליין
17:35
בבלי

חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות וקריית שמונה - הוראה להיכנס למרחבים מוגנים

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות ובקריית שמונה. התושבים באזורים אלו נדרשו להיכנס מיידית למרחב המוגן. ההתראה פורסמה בשעה 17:31.

צוות בבלי
17:33
בבלי

התרעות בקריית שמונה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל דיווח כי הופעלו התרעות במרחב קריית שמונה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
17:32
עימות פוליטי חריף

הרצוג תוקף את בן גביר: "תהליך איום של התבהמות מאיים להיכנס למיינסטרים"

נשיא המדינה תקף בחריפות את פעילות נערי הגבעות והשר לביטחון לאומי • "אנרכיסטים פורעי חוק מכלים את זמן המפקדים" | בן גביר השיב בזעם (בארץ)

דוד קליין
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר