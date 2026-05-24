בבלי
מבזקבְּשָׁלשׁ פַּעֲמֵי רְגָלֵינוּ

59 שנים לשחרור; למעלה מ-100,000 איש נהרו אל הכותל המערבי בחג השבועות

זכר לעלייה לרגל: למעלה מ-100,000 מתפללים גדשו את רחבת הכותל המערבי וקבר דוד המלך במהלך החג והשבת. רגע השיא: 20,000 איש בתפילת ותיקין, אמירת 'אקדמות' וקידושא רבא ענק • המסורת שנמשכת כבר 59 שנים מאז שחרור המקום הקדוש • סיקור ותיעוד מצאת החג והשבת (חרדים)

המונים בכותל לאחר חג שבועות | צילום: צילום: הקרן למורשת הכותל
לכתבה המלאה

מבזקים נוספים

18:06
'ש"ס הבית שלי'

מרגי מבהיר כי אינו פורש מש"ס | ובמקביל: לא מכחיש את הדיווח

סגן יו"ר הכנסת מגיב לפרסומים על פרישתו • הבהיר שדרעי ביקש ממנו להמתין עם ההחלטה שלא להשתבץ ברשימה | גורמים בש"ס: עוד ח"כ אחד לפחות יתחלף (חרדים)

דוד קליין
17:56
הצהרה דרמטית מירושלים

נתניהו חושף: "הסכמנו עם טראמפ - איראן לא תקבל גרעין"

ראש הממשלה חשף שיחה עם הנשיא האמריקני על הסכם הגרעין • הדגיש: כל הסכם חייב להסיר את סכנת הגרעין ולפרק את מתקני ההעשרה | השותפות מעולם לא הייתה חזקה יותר (פוליטי מדיני)

דוד קליין
17:52
פעילות מבצעית בלבנון

תיעוד מצלמת הטיל: כך חיסלה היחידה הרב-ממדית מחבלי חיזבאללה

כוחות היחידה הרב-ממדית חיסלו ארבעה מחבלים בתשתית טרור • תיעוד ממצלמת הטיל מראה חיסול מחבל על אופנוע | הפעילות נמשכת (צבא וביטחון)

אליהו לוי
17:43
עימות פוליטי חריף

הרצוג תוקף את בן גביר: "תהליך של התבהמות מאיים להיכנס למיינסטרים"

נשיא המדינה תקף בחריפות את פעילות נערי הגבעות והשר לביטחון לאומי • "אנרכיסטים פורעי חוק מכלים את זמן המפקדים" | בן גביר השיב בזעם (בארץ)

דוד קליין
17:35
בבלי

חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות וקריית שמונה - הוראה להיכנס למרחבים מוגנים

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות ובקריית שמונה. התושבים באזורים אלו נדרשו להיכנס מיידית למרחב המוגן. ההתראה פורסמה בשעה 17:31.

צוות בבלי
17:33
בבלי

התרעות בקריית שמונה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל דיווח כי הופעלו התרעות במרחב קריית שמונה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
17:32
עימות פוליטי חריף

הרצוג תוקף את בן גביר: "תהליך איום של התבהמות מאיים להיכנס למיינסטרים"

נשיא המדינה תקף בחריפות את פעילות נערי הגבעות והשר לביטחון לאומי • "אנרכיסטים פורעי חוק מכלים את זמן המפקדים" | בן גביר השיב בזעם (בארץ)

דוד קליין
17:23
הודעה דרמטית מוושינגטון

טראמפ מורה לנציגיו: "אל תמהרו לחתום" | זו המשמעות

הנשיא האמריקני הבהיר כי המשא ומתן מתקדם בצורה מסודרת אך הורה לא למהר • המצור יישאר בתוקף עד לחתימה סופית | 'לא יכולות להיות טעויות' (בעולם)

ישראל גרוס
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר