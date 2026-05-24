"אתם דורסים את סמכות השר": העימות חסר התקדים בין השופטים לשר המשפטים

הלחץ ניכר

אחרי שעות רבות מדי של שתיקה מצד לשכת ראש הממשלה בירושלים, נתניהו שיגר תגובה ראשונית להסכם המסתמן בין ארה"ב לאיראן | "הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המועשר משטחה", דברי נתניהו (חדשות)