צה"ל חיסל מחבל חמאס שפשט לבסיס זיקים ב-7 באוקטובר

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו בסוף השבוע את המחבל לואי השאם מחמוד בצל, צלף בגדוד זייתון של חמאס. לפי חקר מודיעיני, המחבל פשט לבסיס זיקים בטבח ה-7 באוקטובר, ובתקופה האחרונה פעל להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב. החיסול בוצע להסרת איום מיידי על כוחותינו.

20:08
מחלוקת עזה ברמת גן

ראש העיר מכנס את ישיבות המועצה במקלט | זו הסיבה המכעיסה

חברי האופוזיציה מאשימים את ראש העיר כרמל שאמה הכהן בהשתקה מכוונת • הם ממוקמים על כיסאות צדדיים מחוץ לטווח המצלמות | "רמיסה קשה של הדמוקרטיה המקומית" (בארץ)

דוד קליין
20:06
איראן הסכימה באופן עקרוני להוציא את האורניום המועשר

בכיר בממשל טראמפ מסר לרשת CBS כי איראן הסכימה באופן עקרוני לעסקה שתכלול את הוצאת האורניום המועשר מהמדינה.

צוות בבלי
20:02
צה"ל: מיירטים שוגרו במספר מרחבים בצפון — אבד המגע עם מטרות חשודות

צה"ל דיווח כי בעקבות התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, שוגרו מיירטים לעבר מספר מטרות אוויריות חשודות שאבד עמן המגע. האירוע הסתיים. בחסדי השם אין נפגעים.

צוות בבלי
19:56
טהרן מתדרכת

דיווח דרמטי: ההסכם עם איראן בסכנת קריסה - אלו המחלוקות הקריטיות

דיווחים בתקשורת הערבית מעלים כי טיוטת ההסכם בין ארה"ב לאיראן נמצא בסכנת קריסה בגלל מספר סוגיות אקוטיות | איראן מאיימת לשבור את הכלים ומתדרכת את התקשורת הערבית (מדיניּ)

דניאל הרץ
19:40
לא אבדה התקווה?

מה עובר על טראמפ? הרמז הגס ששיגר לינדזי גראהם - שעשוי להסביר הכל

אחרי האיומים החוזרים ונשנים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כלפי איראן, בישראל עומדים פעורי פה מול הטיוטה שנחשפה אמש | אחר הצהריים פרסם טראמפ פוסט ברשת החברתית שלו בו התייחס באופן מפתיע להסכמי אברהם | לפי מקורבו של טראמפ, הסנאטור לידזי גראהם, ייתכן שזה ההסבר למהלך התמוה (חדשות) 

ישראל גראדווהל
19:17
אזעקות בחניתה ובאזור קו העימות בעקבות ירי רקטות

פיקוד העורף מדווח על ירי רקטות וטילים לעבר אזור קו העימות וחניתה. התושבים באזורים אלו נדרשו להיכנס מיידית למרחב המוגן. זמן ההתראה: 15 שניות. ההתראה פורסמה בשעה 19:13.

צוות בבלי
19:02
הלחץ ניכר

לראשונה: נתניהו מגיב לביקורת הקשה על ההסכם המסתמן - והמילה המדאיגה

אחרי שעות רבות מדי של שתיקה מצד לשכת ראש הממשלה בירושלים, נתניהו שיגר תגובה ראשונית להסכם המסתמן בין ארה"ב לאיראן | "הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המועשר משטחה", דברי נתניהו (חדשות) 

ישראל גראדווהל
19:01
"סופר ריאליסטי"

קצין בכיר הופיע במסכה בשידור? התיאוריה שמשגעת את ארה"ב 

סרטון ויראלי של רוברט הרוורד בפוקס ניוז הצית תיאוריות קונספירציה על מסכת סיליקון | מה באמת קרה בשידור? (מעניין)

אריה רוזן
