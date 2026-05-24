קצין בכיר הופיע במסכה בשידור? התיאוריה שמשגעת את ארה"ב 

חברי האופוזיציה מאשימים את ראש העיר כרמל שאמה הכהן בהשתקה מכוונת • הם ממוקמים על כיסאות צדדיים מחוץ לטווח המצלמות | "רמיסה קשה של הדמוקרטיה המקומית" (בארץ)דוד קליין
בכיר בממשל טראמפ מסר לרשת CBS כי איראן הסכימה באופן עקרוני לעסקה שתכלול את הוצאת האורניום המועשר מהמדינה.צוות בבלי
צה"ל דיווח כי בעקבות התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, שוגרו מיירטים לעבר מספר מטרות אוויריות חשודות שאבד עמן המגע. האירוע הסתיים. בחסדי השם אין נפגעים.צוות בבלי
דיווחים בתקשורת הערבית מעלים כי טיוטת ההסכם בין ארה"ב לאיראן נמצא בסכנת קריסה בגלל מספר סוגיות אקוטיות | איראן מאיימת לשבור את הכלים ומתדרכת את התקשורת הערבית (מדיניּ)דניאל הרץ
אחרי האיומים החוזרים ונשנים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כלפי איראן, בישראל עומדים פעורי פה מול הטיוטה שנחשפה אמש | אחר הצהריים פרסם טראמפ פוסט ברשת החברתית שלו בו התייחס באופן מפתיע להסכמי אברהם | לפי מקורבו של טראמפ, הסנאטור לידזי גראהם, ייתכן שזה ההסבר למהלך התמוה (חדשות)ישראל גראדווהל
פיקוד העורף מדווח על ירי רקטות וטילים לעבר אזור קו העימות וחניתה. התושבים באזורים אלו נדרשו להיכנס מיידית למרחב המוגן. זמן ההתראה: 15 שניות. ההתראה פורסמה בשעה 19:13.צוות בבלי
אחרי שעות רבות מדי של שתיקה מצד לשכת ראש הממשלה בירושלים, נתניהו שיגר תגובה ראשונית להסכם המסתמן בין ארה"ב לאיראן | "הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המועשר משטחה", דברי נתניהו (חדשות)ישראל גראדווהל
גורם בכיר בממשל ארה"ב מסר כי ההסכם עם איראן לא ייחתם היום, אך יש התקדמות לקראת הסכם. הגורם הבהיר: "אם האיראנים יגלו גמישות משמעותית בנושא ההעשרה, אז גם אנחנו נגלה גמישות משמעותית בהקלות על הסנקציות". לגבי הגרעין, התוכנית היא לטפל במלאי כולו של החומר המועשר. הגורם הוסיף כי אם איראן תמשיך להעשיר במסגרת הסכם סופי, "אז אין באמת הסכם סופי".צוות בבלי
