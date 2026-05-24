לראשונה: נתניהו מגיב לביקורת הקשה על ההסכם המסתמן - והמילה המדאיגה

גורם בכיר בממשל ארה"ב מסר כי ההסכם עם איראן לא ייחתם היום, אך יש התקדמות לקראת הסכם. הגורם הבהיר: "אם האיראנים יגלו גמישות משמעותית בנושא ההעשרה, אז גם אנחנו נגלה גמישות משמעותית בהקלות על הסנקציות". לגבי הגרעין, התוכנית היא לטפל במלאי כולו של החומר המועשר. הגורם הוסיף כי אם איראן תמשיך להעשיר במסגרת הסכם סופי, "אז אין באמת הסכם סופי".