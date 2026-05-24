ציר עוקף נתניהו

יו"ר מפלגת ישר איזנקוט ויו"ר דגל התורה ח"כ גפני נפגשו בשבוע שעבר, רגע אחרי שראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הודיע על פירוק גוש הימין | על פי הדיווח, האווירה בפגישה הייתה "חיובית" | בסביבת איזנקוט סירבו לאשר או להכחיש את קיום המפגש | לשכת יו"ר דגל התורה: "לא מתייחסים לפגישות שמקיים גפני עם אישים שונים" (פוליטי)