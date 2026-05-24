אחרי ה'ברקס' לחוק הגיוס של נתניהו: זה תאריך הבחירות המסתמן

יו"ר מפלגת ישר איזנקוט ויו"ר דגל התורה ח"כ גפני נפגשו בשבוע שעבר, רגע אחרי שראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הודיע על פירוק גוש הימין | על פי הדיווח, האווירה בפגישה הייתה "חיובית" | בסביבת איזנקוט סירבו לאשר או להכחיש את קיום המפגש | לשכת יו"ר דגל התורה: "לא מתייחסים לפגישות שמקיים גפני עם אישים שונים" (פוליטי)יוני גבאי
צה"ל יערוך מחר (יום ב') בשעות הבוקר תרגיל צבאי במרחב צפון הגולן. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
צה"ל פנה בשבוע האחרון לדייגים בכינרת בבקשה לרכוש או לקבל מהם רשתות דיג כחלק מהניסיונות להתגונן מאיום הרחפנים של חיזבאללה בדרום לבנון | מדובר ביוזמה אישית של לוחמים שעלתה מהשטח ולא ברכש מוסדר של צה"ל או של משרד הביטחון (צבא)דניאל הרץ
סא"ל במיל' יובל ענבר ממושב חגור וסא"ל בדימוס איתי תלמי מקיבוץ הסוללים הם שני הטייסים שנהרגו הבוקר בהתרסקות המטוס הקל בעמק יזרעאל | ענבר היה טייס קרב בשירות מילואים פעיל בחיל האוויר, ובעברו היה גם מפקד טייסת | תלמי שירת עשרות שנים כטייס קרב, ומילא תפקידים בכירים בחייל (בארץ)דניאל הרץ
המכון הגיאולוגי דיווח על רעידה בעוצמה 3.5 בסולם ריכטר באזור הכינרת • התושבים הרגישו את הזעזועים בשעה 20:42 | לא דווח על נזקים או נפגעים (בארץ)משה כץ
סוכנות תסנים האיראנית המזוהה עם משמרות המהפכה מדווחת כי למרות מספר שיחות שהתקיימו היום, ארה"ב ממשיכה להערים קשיים במספר סעיפים בהבנות, ובהם שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים. הסוגיות טרם נפתרו והאפשרות שההבנות יתבטלו עדיין קיימת. איראן הדגישה כי לא תיסוג מהקווים האדומים שלה בכל הנוגע למימוש זכויותיה.צוות בבלי
מהדורת מעייריב עם כל אירועי המגזר: גולדקנופף זועם על קרעי - "אתה מפר את הסיכומים הברורים" | ברחוב החרדי לועגים לפרוש: במקום להתעסק בתנאי המעצר, תנסה למנוע אותו | מרגי מצטרף לארבל ומודיע לדרעי על פרישה; הערכה: יהיו נוספים | 12 שנה אחרי הקמתה: ישיבת תורה בתפארתה מקימה גמ"ח לבוגרים | "תתפללי על אבא": ההספד המצמרר של יוסי דוידזון (מעייריב)איצלה כץ ויהודה גליקמן
ארה"ב הסכימה לדחות את נושא הגרעין לשלב מאוחר יותר במשא ומתן עם איראן, באופן שאינו שולל באופן מיידי את יכולותיה של טהרן לפתח נשק גרעיני, כך לפי אנליזה של הניו יורק טיימס לדברי מזכיר המדינה מרקו רוביו | המשמעות: ארה"ב נואשת לפתיחת הורמוז, ומוכנה להקריב הכל למען מטרה זו (מדיני)יוסי נכטיגל
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ