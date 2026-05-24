בליכוד נערכים לבחירות: המהלך של נתניהו להחלשת גוש האופוזיציה

הנשיא טראמפ אמר לקבוצת מנהיגים ערבים ומוסלמים כי אם יושג הסכם לסיום המלחמה עם איראן, הוא רוצה שמדינותיהם יצטרפו להסכמי אברהם ויחתמו על הסכמי שלום עם ישראל | המנהיגים הערבים והמוסלמים, ובמיוחד מנהיגי סעודיה, קטאר ופקיסטן שאינם ביחסים רשמיים עם ישראל, הופתעו מהבקשה (בעולם)יוסי נכטיגל
נשיא המדינה החליט להקפיא את הטיפול בבקשת החנינה לאחר שראש הממשלה לא השיב לפניותיו • היועמ"ש בהרב-מיארה עודכנה ותמכה בהחלטה | עדות נתניהו תסתיים בקרוב והבקשה עלולה להתייתר (פוליטי מדיני)דניאל הרץ
דסק התעופה הצבאית חושף: תהליך ההצטיידות המשמעותי ביותר של המערכה הביטחונית עובר נקודת ציון מרכזית • המסוק החדש יחליף את צי היסעורים הישנים ויוביל 37 לוחמים בבת אחת | עסקת המיליארדים (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
משרד השיכון מחבר לראשונה בין מילוי חובת השירות לזכות לדיור ממשלתי • אלפי משפחות חרדיות צפויות להיפלט ממערכת הדיור | הגזירה החדשה מציתה סערה (חרדים)חזקי שטרן
יו"ר מפלגת ישר איזנקוט ויו"ר דגל התורה ח"כ גפני נפגשו בשבוע שעבר, רגע אחרי שראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הודיע על פירוק גוש הימין | על פי הדיווח, האווירה בפגישה הייתה "חיובית" | בסביבת איזנקוט סירבו לאשר או להכחיש את קיום המפגש | לשכת יו"ר דגל התורה: "לא מתייחסים לפגישות שמקיים גפני עם אישים שונים" (פוליטי)יוני גבאי
צה"ל יערוך מחר (יום ב') בשעות הבוקר תרגיל צבאי במרחב צפון הגולן. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
צה"ל פנה בשבוע האחרון לדייגים בכינרת בבקשה לרכוש או לקבל מהם רשתות דיג כחלק מהניסיונות להתגונן מאיום הרחפנים של חיזבאללה בדרום לבנון | מדובר ביוזמה אישית של לוחמים שעלתה מהשטח ולא ברכש מוסדר של צה"ל או של משרד הביטחון (צבא)דניאל הרץ
סא"ל במיל' יובל ענבר ממושב חגור וסא"ל בדימוס איתי תלמי מקיבוץ הסוללים הם שני הטייסים שנהרגו הבוקר בהתרסקות המטוס הקל בעמק יזרעאל | ענבר היה טייס קרב בשירות מילואים פעיל בחיל האוויר, ובעברו היה גם מפקד טייסת | תלמי שירת עשרות שנים כטייס קרב, ומילא תפקידים בכירים בחייל (בארץ)דניאל הרץ
