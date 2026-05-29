צה"ל מורה לתושבי 6 כפרים בדרום לבנון להתפנות

פיקוד העורף הפעיל התרעה בחניתה ובאזור קו העימות בעקבות ירי רקטות וטילים. זמן ההגעה לחניתה: 15 שניות. השוהים באזור מתבקשים להיכנס למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב חניתה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
הפנטגון יארח היום שיחות בין משלחות צבאיות של ישראל ולבנון במסגרת שיחות השלום בין המדינות. השיחות מתקיימות בצל ההסלמה האחרונה בלבנון ולאחר תקיפה בדאחיה. מתוכנן סבב שיחות של 8 שעות. לפי ערוצים לבנוניים, שני אחייניו של עמיד עבאס, קצין בכיר בצבא לבנון החבר במשלחת המו"מ הלבנונית, נהרגו לאחרונה בתקיפה ישראלית בנבטיה.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו ביום חמישי האחרון את המחבל עמאד חסאן חסין אסלים, סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בחמאס. אסלים פיקד על פשיטות מחבלי הגדוד לישראל בטבח ה-7 באוקטובר, וקידם עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. החיסול בוצע בתקיפה מדויקת בצפון הרצועה להסרת איום מיידי. בתשתית שהותקפה נכח גם מפקד נוסף בחמאס, תוצאות החיסול בבדיקה.צוות בבלי
אל"ם מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, שנפצע באורח קשה בשבוע שעבר מפגיעת רחפן של חיזבאללה, שלח מסר לחייליו מבית החולים: "נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה. אני מחזק אתכם, מחבק אתכם ונמצא לצידכם ברוחי ודעו שאני כבר מחכה להצטרף אליכם חזרה לשדה הקרב".צוות בבלי
העיתון הלבנוני נדאא' אלוטן מדווח כי הלילה נכנסו כוחות צה"ל לכפר דבין, צפונית למרג'עיון, והם אוחזים בו כעת. כוחות גדולים של צה"ל, טנקים ומשוריינים נכנסו לכפר לאחר ירי ארטילרי כבד ותקיפות אוויריות, והם פרוסים כעת בכל רחבי הכפר. חיילי צבא לבנון נסוגו מהאזור טרם הפעולה. במקביל, ערוץ LBCI הלבנוני מדווח כי צה"ל מתקרב לפאתי הכפר נבטיה אלפוקא, ומרכז ההצלה הרפואי נאלץ להסיג את רכבי ההצלה לאחור.צוות בבלי
הראשון לציון הגר"י יוסף מפרסם הבוקר מכתב גינוי חריף לשריקות הבוז והשלטים נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי בכנס הענק בבנייני האומה בירושלים: "אני מיצר ומוחה נגד חוסר דרך ארץ כלפי ידידנו הרב רבי אריה זה דבר חמור התנהגות זו! צריך אחדות בתנועה שלנו" | הראש"ל הדגיש: "מדובר בקומץ נערים, כולנו מאוחדים" (חרדים)חיים כהן
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב משגב עם. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ