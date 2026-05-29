חדירת כלי טיס עוין לאזור זרעית - הנחיה להיכנס למרחב מוגן

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הודיע כי ארה"ב החרימה לאיראן מיליארד דולר במטבעות קריפטו. לדבריו, ייתכן שיש גורמים באיראן שעדיין לא הבינו שהכסף הוחרם מהארנק שלהם. בסנט הוסיף כי מדובר בכסף שנגנב מהעם האיראני.