חדירת כלי טיס עוין לאזור זרעית - הנחיה להיכנס למרחב מוגן

דובר צה"ל מדווח על סגירת מעגל מהירה: צה"ל השמיד את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה רקטות לעבר צפון הארץ הלילה.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור גליל עליון ובאזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. באזור גליל עליון: אור הגנוז, בר יוחאי, מירון, מרכז אזורי מרום גליל, ספסופה - כפר חושן וקדיתא - זמן מקלט 30 שניות. באזור קו העימות: ג'ש - גוש חלב - זמן מקלט 15 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי זוהו מספר שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. מרבית השיגורים יורטו, וזוהתה נפילה במרחב קריית שמונה. בחסדי השם אין נפגעים.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעות במטולה ובאזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. זמן המקלט במטולה: 15 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן ולפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ. מדובר בדיווח ראשוני והפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות ובקריית שמונה בשל ירי רקטות וטילים. זמן המקלט בקריית שמונה: 15 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן ולפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הודיע כי ארה"ב החרימה לאיראן מיליארד דולר במטבעות קריפטו. לדבריו, ייתכן שיש גורמים באיראן שעדיין לא הבינו שהכסף הוחרם מהארנק שלהם. בסנט הוסיף כי מדובר בכסף שנגנב מהעם האיראני.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית. מדובר בדיווח ראשוני והפרטים נבדקים.צוות בבלי
