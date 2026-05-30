התרעות בגליל העליון ובאזור קו העימות על ירי רקטות

פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור גליל עליון ובאזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. באזור גליל עליון: אור הגנוז, בר יוחאי, מירון, מרכז אזורי מרום גליל, ספסופה - כפר חושן וקדיתא - זמן מקלט 30 שניות. באזור קו העימות: ג'ש - גוש חלב - זמן מקלט 15 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן.

06:35
צה"ל השמיד את משגר הרקטות שתקף הלילה את הצפון

דובר צה"ל מדווח על סגירת מעגל מהירה: צה"ל השמיד את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה רקטות לעבר צפון הארץ הלילה.

03:51
שיגורים מלבנון לצפון: יירוטים ונפילה בקריית שמונה

צה"ל מדווח כי זוהו מספר שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. מרבית השיגורים יורטו, וזוהתה נפילה במרחב קריית שמונה. בחסדי השם אין נפגעים.

03:36
התרעות במטולה ובאזור קו העימות על ירי רקטות

פיקוד העורף הפעיל התרעות במטולה ובאזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. זמן המקלט במטולה: 15 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן ולפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.

01:33
התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ. מדובר בדיווח ראשוני והפרטים נבדקים.

01:32
התרעות בקריית שמונה ובאזור קו העימות על ירי רקטות

פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות ובקריית שמונה בשל ירי רקטות וטילים. זמן המקלט בקריית שמונה: 15 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן ולפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.

23:05
ארה"ב החרימה מיליארד דולר במטבעות קריפטו מאיראן

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הודיע כי ארה"ב החרימה לאיראן מיליארד דולר במטבעות קריפטו. לדבריו, ייתכן שיש גורמים באיראן שעדיין לא הבינו שהכסף הוחרם מהארנק שלהם. בסנט הוסיף כי מדובר בכסף שנגנב מהעם האיראני.

21:41
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית. מדובר בדיווח ראשוני והפרטים נבדקים.

21:40
חדירת כלי טיס עוין לאזור זרעית - הנחיה להיכנס למרחב מוגן

פיקוד העורף הורה לתושבי אזור קו העימות וזרעית להיכנס מיד למרחב המוגן בעקבות חדירת כלי טיס עוין לאזור.

