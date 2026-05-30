חזבאללה: צה"ל ניסה להתקדם מקנטרה לכיוון כפר ע'נדוריה דרומית לליטאני

משרד הבריאות הלבנוני מדווח על 3,371 הרוגים ו-10,129 פצועים בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. ההתרעות הופעלו ביישובים: בית הלל, הגושרים וקריית שמונה. זמן מקלט: 15 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן.צוות בבלי
ערוצים לבנוניים מדווחים כי חיל האוויר תקף היום לפחות 15 פעמים את כפר תבנית בלבנון — מספר התקיפות הגבוה ביותר ביום אחד במדינה. לפי מקורות לבנוניים, צה"ל מבקש להשיג שתי מטרות: לבודד את אזור הבופור ולנתק את קווי האספקה אליו, ולסלול את הדרך להשגת שליטה ברכס עלי א-טאהר — נקודה שולטת מעל נבטיה שתשמש קרש קפיצה למהלך קרקעי אפשרי לעבר העיר.צוות בבלי
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור הגליל העליון בשל ירי רקטות וטילים. ההתרעות הופעלו ביישובים: צפת - נוף כנרת וצפת - עיר. זמן מקלט: 30 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב ערב אל עראמשה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעה בכפר גלעדי באזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. זמן מקלט: 15 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן.צוות בבלי
אוקראינה טוענת כי כטב"מי התקיפה שלה מדגם FP-1/2 השמידו שני מטוסי סיור ימי רוסיים מסוג Tu-142 ומשגר טילים בליסטיים מדגם איסקנדר בשדה התעופה טגנרוג. השדה ממוקם כ-600 ק"מ בעומק השטח הרוסי. מטוסי ה-Tu-142 הם גרסה ימית של המפציץ האסטרטגי Tu-95.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ