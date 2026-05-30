צה"ל יירט שיגור שחצה מלבנון לשטח ישראל

בבלי

ערוצים לבנוניים מדווחים כי חיל האוויר תקף היום לפחות 15 פעמים את כפר תבנית בלבנון — מספר התקיפות הגבוה ביותר ביום אחד במדינה. לפי מקורות לבנוניים, צה"ל מבקש להשיג שתי מטרות: לבודד את אזור הבופור ולנתק את קווי האספקה אליו, ולסלול את הדרך להשגת שליטה ברכס עלי א-טאהר — נקודה שולטת מעל נבטיה שתשמש קרש קפיצה למהלך קרקעי אפשרי לעבר העיר.