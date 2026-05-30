התרעות הופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ

צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.

19:24
משרד הבריאות הלבנוני: 3,371 הרוגים ו-10,129 פצועים מאז תחילת הלחימה

משרד הבריאות הלבנוני מדווח על 3,371 הרוגים ו-10,129 פצועים בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.

18:45
התרעות בבית הלל, הגושרים וקריית שמונה: ירי רקטות לעבר הצפון

פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. ההתרעות הופעלו ביישובים: בית הלל, הגושרים וקריית שמונה. זמן מקלט: 15 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן.

17:48
חיל האוויר תקף 15 פעמים את כפר תבנית בלבנון — הכי הרבה תקיפות ביום אחד

ערוצים לבנוניים מדווחים כי חיל האוויר תקף היום לפחות 15 פעמים את כפר תבנית בלבנון — מספר התקיפות הגבוה ביותר ביום אחד במדינה. לפי מקורות לבנוניים, צה"ל מבקש להשיג שתי מטרות: לבודד את אזור הבופור ולנתק את קווי האספקה אליו, ולסלול את הדרך להשגת שליטה ברכס עלי א-טאהר — נקודה שולטת מעל נבטיה שתשמש קרש קפיצה למהלך קרקעי אפשרי לעבר העיר.

16:24
התרעות בצפת ונוף כנרת: ירי רקטות וטילים לעבר הגליל העליון

פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור הגליל העליון בשל ירי רקטות וטילים. ההתרעות הופעלו ביישובים: צפת - נוף כנרת וצפת - עיר. זמן מקלט: 30 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן.

15:42
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ערב אל עראמשה

צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב ערב אל עראמשה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

15:02
התרעה בכפר גלעדי: ירי רקטות וטילים לעבר קו העימות

פיקוד העורף הפעיל התרעה בכפר גלעדי באזור קו העימות בשל ירי רקטות וטילים. זמן מקלט: 15 שניות. הציבור מתבקש להיכנס למרחב המוגן.

13:45
אוקראינה: כטב"מים שלנו השמידו שני מטוסי סיור רוסיים ומשגר טילים

אוקראינה טוענת כי כטב"מי התקיפה שלה מדגם FP-1/2 השמידו שני מטוסי סיור ימי רוסיים מסוג Tu-142 ומשגר טילים בליסטיים מדגם איסקנדר בשדה התעופה טגנרוג. השדה ממוקם כ-600 ק"מ בעומק השטח הרוסי. מטוסי ה-Tu-142 הם גרסה ימית של המפציץ האסטרטגי Tu-95.

12:54
צה"ל יירט שיגור שחצה מלבנון לשטח ישראל

דובר צה"ל מדווח כי יורט שיגור שחצה מלבנון לשטח הארץ. היירוט בוצע בעקבות התרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ. בחסדי השם לא היו נפגעים.

