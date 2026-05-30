חיל האוויר תקף 15 פעמים את כפר תבנית בלבנון — הכי הרבה תקיפות ביום אחד

אוקראינה טוענת כי כטב"מי התקיפה שלה מדגם FP-1/2 השמידו שני מטוסי סיור ימי רוסיים מסוג Tu-142 ומשגר טילים בליסטיים מדגם איסקנדר בשדה התעופה טגנרוג. השדה ממוקם כ-600 ק"מ בעומק השטח הרוסי. מטוסי ה-Tu-142 הם גרסה ימית של המפציץ האסטרטגי Tu-95.