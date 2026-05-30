חזבאללה משיק קמפיין לוחמה פסיכולוגית בעברית נגד המלחמה בלבנון

פיקוד הצפון יצא למבצע פיקודי רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים. צה"ל חצה את נהר הליטאני והרחיב את התקיפות על חיזבאללה מצפון לנהר. טרם כניסת הכוחות, חיל האוויר תקף באופן מסיבי תשתיות חיזבאללה במרחב, כחלק ממעטפת אש רחבה שכללה גם ירי ארטילרי וטנקים. הכוחות פועלים סמוך לנבטיה המהווה מרכז כוח משמעותי של חיזבאללה בדרום לבנון, וערוכים להרחיב את ההתקפה ככל שיידרש. המבצע נועד לחזק את השליטה המבצעית בדרום לבנון ולהסיר את האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה.