התרעה במעיין ברוך: ירי רקטות וטילים לעבר אזור קו העימות

כוחות רבים של פיקוד הצפון יצאו למבצע מתוכנן להשמדת תשתיות חיזבאללה ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי • המבצע כולל בניית גשרים מעל הליטני, פריצת צירים והרחבת קו ההגנה הקדמי | מטרת המבצע: להסיר את האיום הישיר מיישובי הצפון • תיעוד ראשוני של לוחמי צה"ל ברכס הבופור (צבא וביטחון)ב. ניסני
פיקוד הצפון יצא למבצע פיקודי רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים. צה"ל חצה את נהר הליטאני והרחיב את התקיפות על חיזבאללה מצפון לנהר. טרם כניסת הכוחות, חיל האוויר תקף באופן מסיבי תשתיות חיזבאללה במרחב, כחלק ממעטפת אש רחבה שכללה גם ירי ארטילרי וטנקים. הכוחות פועלים סמוך לנבטיה המהווה מרכז כוח משמעותי של חיזבאללה בדרום לבנון, וערוכים להרחיב את ההתקפה ככל שיידרש. המבצע נועד לחזק את השליטה המבצעית בדרום לבנון ולהסיר את האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה.צוות בבלי
בימים האחרונים התמרון הקרקעי של צה"ל בדרום לבנון נמצא בהעמקה דרמטית | המבצע המיוחד, שתכנונו החל כבר לפני יותר משנה, כולל פעילות מצפון לנהר הליטאני | במסגרת המבצע, צה"ל כובש שטחים, בנה חמישה גשרים לפחות מעל הליטאני ופרץ צירים על ידי כוחות הנדסה בתוך הסבך הלבנוני ובתוך בולדרים, שאפשרו מעבר של כוחות רבים לצידו השני של הנהר (צבא וביטחון)דוד הכהן
צה"ל מדווח כי בעקבות התרעות שהופעלו במרחב ראש הנקרה על חדירת כלי טיס עוין, זוהתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. האירוע הסתיים. בחסדי השם אין נפגעים.צוות בבלי
פיקוד מרכז של ארה"ב מדווח כי הספינה "Lian Star" ניסתה לשבור את המצור במיצר הורמוז ולהגיע לנמל איראני. לפי הדיווח, הספינה לא נענתה לאזהרות, ולכן תקפו אותה באמצעות טיל הלפייר שפגע בחדר המכונות שלה. הספינה כבר לא שטה לכיוון הנמל האיראני.צוות בבלי
פיקוד העורף מעדכן את מדיניות ההתגוננות בצפון החל מהיום (שבת) בשעה 21:00 ועד יום שני בשעה 20:00. קו העימות ויישובים כמו מירון, בר יוחאי ויסוד המעלה יעברו למדרג פעילות מצומצמת - ללא פעילות חינוכית, התקהלויות מוגבלות וחופים סגורים. אזורי גליל עליון וגולן צפון יעברו למדרג פעילות חלקית - פעילות חינוכית רק במבנים עם מרחב מוגן, התקהלויות מוגבלות וחופים סגורים.צוות בבלי
ארגון חזבאללה השיק בימים האחרונים קמפיין בשפה העברית המכוון לציבור הישראלי במטרה לפגוע בלגיטימציה של המשך הלחימה בלבנון. הקמפיין, בדומה לקמפיינים של חמאס, מעלה מסרים נגד ראש הממשלה נתניהו וממשלתו, מכוון לקרע הפוליטי בין ימין לשמאל, ומתייחס לסוגיית החיילים הנופלים בלבנון בניסיון ליצור "תנועת 4 אמהות" חדשה. מדי יום עולה מסר חדש בקמפיין.צוות בבלי
משרד הבריאות הלבנוני מדווח על 3,371 הרוגים ו-10,129 פצועים בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.צוות בבלי
