צה"ל חוצה את נהר הליטאני ומרחיב את הפעילות מצפון לנהר

ברקע השיגורים הגוברים

בימים האחרונים התמרון הקרקעי של צה"ל בדרום לבנון נמצא בהעמקה דרמטית | המבצע המיוחד, שתכנונו החל כבר לפני יותר משנה, כולל פעילות מצפון לנהר הליטאני | במסגרת המבצע, צה"ל כובש שטחים, בנה חמישה גשרים לפחות מעל הליטאני ופרץ צירים על ידי כוחות הנדסה בתוך הסבך הלבנוני ובתוך בולדרים, שאפשרו מעבר של כוחות רבים לצידו השני של הנהר (צבא וביטחון)