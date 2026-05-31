פיקוד העורף: האירוע בכפר גלעדי וכפר יובל הסתיים - ניתן לצאת מהמרחב המוגן

פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחב המוגן באזורים כפר גלעדי וכפר יובל יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

15:31
למרות פסק הבעלות

המשך הסאגה בסאדיגורה: בית המשפט דחה את ניסיון ההרחקה של החסידים הירושלמים

השופט דחה את בקשת אנשי בני ברק להרחיק חסידים ירושלמים מהמבנה • ביקורת חריפה על הסתרת מידע מבית המשפט | המשבר הבוער ממשיך (חסידים)

חיים כהן
15:30
חדירת כלי טיס עוין לאזור בית הלל - הנחיה להיכנס למרחב מוגן

פיקוד העורף הוציא אזהרה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות באזור בית הלל. ההנחיה לתושבים להיכנס מייד למרחב המוגן.

צוות בבלי
15:26
נקודת החניקה

פצצה מתקתקת: גילוי מדאיג במצר הורמוז

דרמה בנתיב הנפט הקריטי: תיעוד של מוקש ימי איראני עוצמתי במצר הורמוז מעלה את המתיחות הביטחונית לשיא חדש |בזמן שחיל הים האמריקני מזהיר מפני תקיפה צבאית של כל כלי שיט שיעסוק במיקוש, האזור כולו ניצב על סף התלקחות מסוכנת (חדשות בעולם)

דני שפיץ
15:24
קריאה לשינוי במבנה השלטון

נשיא איראן קורא להרחיב את מעגל קבלת ההחלטות: "לא רק בכירים"

נשיא איראן מדגיש את הצורך לשתף אליטות ואקדמאים בהתמודדות עם האתגרים • קורא למעורבות של כלל היכולות הלאומיות | על רקע המשבר הכלכלי והמתיחות עם ארה"ב (בעולם)

אליהו לוי
14:57
תגובה לכיבוש הבופור

צרפת דורשת כינוס חירום באו"ם: "ישראל כובשת שטחים בלבנון"

שר החוץ הצרפתי ביקש כינוס חירום של מועצת הביטחון • "שום דבר לא מצדיק את הכיבוש ההולך וגובר" | לאחר כיבוש הבופור (בעולם)

ישראל גרוס
14:40
חיל האוויר יירט שיגורים מלבנון — מטרה חשודה נפלה סמוך לגבול

צה"ל דיווח על שני אירועים בצפון: בשעה 14:05 זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה סמוך לגבול לבנון, והאירוע מתחוקר. בשעה 14:19 חיל האוויר יירט מספר מטרות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח ישראל. בחסדי השם לא היו נפגעים.

צוות בבלי
14:25
נעשה צדק?

זוכה מכל אשמה; שנתיים וחצי אחרי האסון המרעיד בירושלים - נסגר התיק נגד בעל הנכס

הטרגדיה הקורעת שזעזעה את הציבור החרדי ועולם החסד בחודש טבת תשפ"ד עולה שוב לכותרות • הבחור החשוב והמתמיד יצחק (איציק) שטיינברגר ז"ל נהרג כשיציקת בטון טרי מחצה את מיטתו בשכונת 'בית ישראל' בירושלים • בחלוף שנתיים וחצי של חקירה, החליטו בפרקליטות לנקות לחלוטין את בעל המבנה מהחשדות לגרימת מוות בקלות דעת • עורך דינו: "נעשה צדק, הוא לא התרשל" (חרדים)

חיים רוזנבוים
14:20
ירי רקטות לאזור משגב עם - הנחיה להיכנס למרחב מוגן

פיקוד העורף מדווח על ירי רקטות וטילים לאזור משגב עם בקו העימות. ההנחיה לתושבים להיכנס למרחב המוגן. זמן הגעה משוער: 15 שניות.

צוות בבלי
