מחכים למוג'תבא

בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח כי איראן תציע תיקונים חדשים בטיוטת מזכר ההבנות עם ארה"ב. "זה שטראמפ הציע תיקונים - לא אומר שאיראן הסכימה להם", נכתב בדיווח | הדיווח מגיע אחרי שדווח כי הנשיא טראמפ הקשיח את עמדותיו לגבי המשא ומתן אחרי שמוג'תבא ח'אמנאי שמר על שתיקה והתמהמה במסירת תשובתו לטיוטת מסמך ההבנות (בעולם)