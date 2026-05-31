חדירת כלי טיס עוין לאזור חוף בצת - הנחיה להיכנס למרחב מוגן

שר המשפטים יריב לוין, השר בן גביר ומזכיר הממשלה יוסי פוקס גיבו הערב את דבריו של יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי | לוין קרא לכינוס דחוף של ראשי מפלגות גוש הימין במטרה לגבש צעדים אופרטיביים שיחזירו, לדבריו, את השליטה למדיניות הממשלה (פוליטי)יוני גבאי
ההליך נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, בנושא הטענות לפשעי מלחמה בעזה, יידחה בלא פחות מ-36 חודשים | דיון ההוכחות היה אמור להתקיים בקרוב - אך דרום אפריקה ביקשה 18 חודשים לצורך הגשת הגשת תשובה לכתב ההגנה, בישראל הסכימו בתנאי שיוכלו להשיב לה | בכך בית הדין דחה למעשה את כל ההליך בשלוש שנים (בעולם, משפט)בני סולומון
יוזמה מדעית שאפתנית של הקרמלין מבקשת להאריך חיים באמצעות ביוטכנולוגיה מתקדמת - אך מומחים מטילים ספק ביכולת של רוסיה לממש את החזון (בעולם)אבישי לוי
בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח כי איראן תציע תיקונים חדשים בטיוטת מזכר ההבנות עם ארה"ב. "זה שטראמפ הציע תיקונים - לא אומר שאיראן הסכימה להם", נכתב בדיווח | הדיווח מגיע אחרי שדווח כי הנשיא טראמפ הקשיח את עמדותיו לגבי המשא ומתן אחרי שמוג'תבא ח'אמנאי שמר על שתיקה והתמהמה במסירת תשובתו לטיוטת מסמך ההבנות (בעולם)יוסי נכטיגל
צה"ל דיווח כי זוהה שיגור מלבנון שנפל בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. האירוע הסתיים, בחסדי השם לא היו נפגעים. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.צוות בבלי
יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי תוקף את הודעת היועמ"שית ומאיים כי ההחלטה "תביא למרד מיסים" | דרעי פנה להנהגת הקואליציה ומסר: "אם אתם חפצים בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו, קולכם אינו נשמע!" (פוליטי)יוני גבאי
שורת המכתבים נוגעת להתנהלות תלמידי הישיבה בתוך הפנימייה. התלמידים התבקשו להתחשב במצבה הכלכלי ולא להעיק עליה עם קנסות מיותרים: "בחור שיפעיל את האזעקה ישא בהוצאות התשלום" (עולם הישיבות)מיקי ברון
סגן יו"ר חברת הוואווי טוען כי מגבלות הייצוא האמריקאיות דחפו את סין לפתח טכנולוגיות עצמאיות | וואווי מציגה גישה חדשה לעיצוב שבבים ללא ציוד מערבי – ומעוררת דאגה בדרום קוריאה (טכנולוגיה)אבישי לוי
