ארה"ב תקפה מתקני הגנה אווירית באיראן — איראן שיגרה טילים לכווית

פיקוד מרכז של ארה"ב הודיע כי במהלך סוף השבוע תקף מערכות הגנה אווירית איראניות, יחידת בקרה קרקעית ושני כטב"מים מתאבדים. התקיפה בוצעה בתגובה להפלת כטב"ם אמריקאי מסוג MQ1 על ידי איראן במים בינלאומיים. בתגובה לתקיפה האמריקאית, משמרות המהפכה האיראניים שיגרו טילים לעבר בסיס אמריקאי בכווית ונרשמו ניסיונות יירוט.

10:34
בחירות 2026

צעד בדרך לקלפי: חוק הפיזור אושר לקריאה ראשונה - המועדים המסתמנים

ועדת הכנסת אישרה את חוק התפזרות לקריאה ראשונה • טווח תאריכים בין ספטמבר לאוקטובר • ועדת הבחירות מזהירה: מועד סביב החגים מורכב מבחינה לוגיסטית | הדרך לכנסת ה-26 (פוליטי מדיני)

דוד קליין
10:08
משפט נתניהו

"שיתאימו את עצמם אלינו": השופטת פרידמן-פלדמן על טקס חילופי ראש המוסד

ראש הממשלה ביקש לדחות את הדיון בשל טקס חילופי ראש אמ"ן ומינוי ראש המוסד • השופטת: 'טקסים? שיתאימו את עצמם אלינו' | תגובה חריפה במשפט (משפט)

דוד ישראלי
09:55
תגובה להסלמה

נתניהו וכ"ץ הורו: תקיפה בדאחייה בביירות בעקבות הפרות חוזרות

ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה • ההחלטה התקבלה בעקבות הפרות חוזרות של הפסקת האש והמתקפות נגד ערים ואזרחים | תגובה להסלמה (צבא וביטחון)

אליהו לוי
09:25
בבלי

חדירת כלי טיס עוין לאילון, יערה וערב אל עראמשה - הנחיה להיכנס למרחב מוגן

פיקוד העורף הוציא אזהרה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ביישובים אילון, יערה וערב אל עראמשה. ההנחיה לתושבים להיכנס מייד למרחב המוגן.

צוות בבלי
09:18
כך הכל התחיל

הפסקת אש? לילה של מהלומות עוצמתיות במפרץ בין ארה"ב לאיראן 

מוקדם יותר הבוקר, תקיפות הדדיות התרחשו בין ארצות הברית לאיראן בחוף המפרץ | ארה"ב הודיעה על תקיפה נגד איראן בעקבות הפלת הכטב"ם האמריקני - האיראנים הגיבו בתקיפה בבסיס אמריקני בכווית | כך נראית הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן (חדשות)

בני סולומון
09:18
לוחם במגלן

הותר לפרסום: סמ"ר אדם צרפתי הי"ד נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון

לוחם ביחידת מגלן, סמ"ר אדם צרפתי הי"ד בן 20 מראש העין, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון • שלושה לוחמים נוספים נפצעו באירוע | המחיר הכבד של טרור הרחפנים נמשך (צבא וביטחון)

ב. ניסני
08:50
בבלי

סמ"ר אדם צרפתי נפל בקרב - 3 לוחמים נפצעו

צה"ל הודיע על נפילת סמ"ר אדם צרפתי ז"ל בקרב. באותו אירוע נפצע לוחם אחד באורח קשה ושני לוחמים נוספים באורח קל. הלוחמים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

צוות בבלי
08:20
בבלי

אזעקות במרגליות ומשגב עם בעקבות ירי רקטות וטילים

פיקוד העורף הפעיל אזעקות באזור קו העימות ביישובי מרגליות ומשגב עם בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

צוות בבלי
