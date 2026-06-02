חיזבאללה הפר את הפסקת האש ושיגר רקטות לצפון

פיקוד העורף יערוך היום (ג') בדיקת צופרים במספר מרחבים: בשעה 09:05 במבקיעים, בשעה 10:05 בנתיב העשרה, ובשעה 10:45 בכרמיה. במקרה של התרעת אמת תישמע אזעקה נוספת ותופעל התרעה גם ביישומון פיקוד העורף. מידע נוסף במוקד 104 או בוואטסאפ 052-9104104.צוות בבלי
צה"ל הודיע כי הופעלו התרעות במרחבי געתון ויחיעם בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור געתון ויחיעם בקו העימות. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 30 שניות.צוות בבלי
צה"ל הודיע כי ההתרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין היו זיהוי שווא. בחסדי השם אין נפגעים.צוות בבלי
מחבל מגדודי קטאיב חיזבאללה עמד למשפט בימים האחרונים במנהטן בחשד שתכנן לבצע פיגועים בארה"ב ובאירופה, בין היתר בבתי כנסת | המחבל הכריז לעבר השופטת: "אנחנו במלחמה"ישראל גראדווהל
התרעות צבע אדום הופעלו במטולה. דובר צה"ל מסר כי זוהה שיגור שנפל בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. במקביל הופעלה התרעה על חדירת כלי טיס במרחב חניתה ושלומי.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים לאזור מטולה בקו העימות. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.צוות בבלי
צה"ל הודיע כי מחר (יום ג') יתקיים תרגיל צבאי באזור חוף זיקים בין השעות 05:00 ל-09:00 בבוקר. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי שיט, וכן ישמעו הדי פיצוצים באזור. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
