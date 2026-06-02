החטיפה שמסעירה את צרפת: לאן נעלמה ליאנה בת ה-11? | זה החשוד המרכזי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב הודעה ברשת החברתית שלו, בה טען הכחיש דיווחים שהתקבלו אתמול לגבי השיחות בין ארה"ב לאיראן | "הכל פייק ניוז", אמר נשיא ארה"ב שמעוניין בעסקה בכל מחיר (חדשות)ישראל גראדווהל
האיחוד האירופי יכנס מחר דיון דרמטי נגד ישראל בניסיון להעביר חבילת סנקציות חדשה נגד המדינה היהודית ושריה | למרות שהמלחמה בעזה הסתיימה מזמן, באירופה מנסים להעניש את ישראל על ה"מצב" בשטחים ושלל תירוצים נוספים | כל הפרטים על הדיון הדרמטי שצפוי מחר (מדיני)ישראל גראדווהל
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו אתמול במרכז רצועת עזה וחיסלו את יוסף עאיש עואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוח'בה בחמאס. רמצ'אן פשט לשטח ישראל במהלך הטבח ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת ישראלים מהעוטף.צוות בבלי
בעקבות מגבלה תקנונית - חוק יסוד לימוד תורה יועלה בשבוע הבא • ש"ס תתמוך במח"ש רק לאחר אישור חוק התורה | הסיכומים המלאים (חרדים)דוד קליין
יוסף עאיש עואד רמצ'אן חוסל בתקיפה במרכז הרצועה • המחבל פשט לצומת רעים וחטף את הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי | פרטי המבצע המדויק (צבא וביטחון)אליהו לוי
לאחר הכרזת טראמפ אמש על הפסקת אש חדשה עם חיזבאללה, פיקוד העורף הכריז על הקלה בהנחיות המיגון לתושבי הצפון | אלו ההנחיות החדשות (צבא וביטחון)בני סולומון
בן שנתיים וחצי נפל ממגלשה בגובה שלושה מטרים בקריה החרדית בעיר אשדוד | חובשי איחוד הצלה שהוזעקו למקום פינו את הילד במצב בינוני לבית החולים (חדשות)דוד הכהן
מליאת הכנסת תקיים מחר ישיבה מיוחדת שבמרכזה בחירתו של מבקר המדינה הבא | הישיבה החגיגית תיפתח בשעה 11:00 בבוקר, כאשר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה יכריז רשמית על שני המועמדים הסופיים שהצליחו להגיע לקו הגמר: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו, ויסביר לחברי הבית על הליך ההצבעה החשאי (חדשות)יוסי נכטיגל
