אירופה תכנס מחר נגד דיון דרמטי נגד ישראל - רק מדינה אחת עדיין איתנו

האיחוד האירופי יכנס מחר דיון דרמטי נגד ישראל בניסיון להעביר חבילת סנקציות חדשה נגד המדינה היהודית ושריה | למרות שהמלחמה בעזה הסתיימה מזמן, באירופה מנסים להעניש את ישראל על ה"מצב" בשטחים ושלל תירוצים נוספים | כל הפרטים על הדיון הדרמטי שצפוי מחר (מדיני) 

20:28
עסקה בכל מחיר

טראמפ בלחץ: זה מה שהוא טוען לגבי השיחות עם איראן | "הכל פייק"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב הודעה ברשת החברתית שלו, בה טען הכחיש דיווחים שהתקבלו אתמול לגבי השיחות בין ארה"ב לאיראן | "הכל פייק ניוז", אמר נשיא ארה"ב שמעוניין בעסקה בכל מחיר (חדשות) 

ישראל גראדווהל
19:27
עלתה לרכב ונעלמה

החטיפה שמסעירה את צרפת: לאן נעלמה ליאנה בת ה-11? | זה החשוד המרכזי

צרפת סוערת בימים האחרונים בעקבות היעלמותה של ילדה בת 11 שלא נראתה מאז יום שישי בשעות אחר הצהריים | בפעם האחרונה היא נראתה ברכבו של אבי חברתה, ששרוי כעת במעצר עד תום ההליכים (בעולם)

ב. ניסני
19:11
צה"ל חיסל סגן מפקד חוליית נוח'בה שחטף ישראלים ב-7.10

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו אתמול במרכז רצועת עזה וחיסלו את יוסף עאיש עואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוח'בה בחמאס. רמצ'אן פשט לשטח ישראל במהלך הטבח ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת ישראלים מהעוטף.

צוות בבלי
19:07
פשרה קואליציונית

סיכום דרמטי: חוק התקשורת יתקדם בצמוד לפיקוח של המפלגות החרדיות

בעקבות מגבלה תקנונית - חוק יסוד לימוד תורה יועלה בשבוע הבא • ש"ס תתמוך במח"ש רק לאחר אישור חוק התורה | הסיכומים המלאים (חרדים)

דוד קליין
18:39
מבצע מדויק ברצועה

חוסל המחבל שחטף את הירש גולדברג פולין ז"ל ושלושה נוספים

יוסף עאיש עואד רמצ'אן חוסל בתקיפה במרכז הרצועה • המחבל פשט לצומת רעים וחטף את הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי | פרטי המבצע המדויק (צבא וביטחון)

אליהו לוי
18:33
מוקדם מדי?

בעקבות טראמפ: פיקוד העורף מכריז על הקלות בצפון - אלו ההנחיות החדשות

לאחר הכרזת טראמפ אמש על הפסקת אש חדשה עם חיזבאללה, פיקוד העורף הכריז על הקלה בהנחיות המיגון לתושבי הצפון | אלו ההנחיות החדשות (צבא וביטחון)

בני סולומון
18:32
הורים - שימרו על ילדיכם

איך הוא הגיע לשם? | בשכונה החרדית באשדוד: בן שנתיים נפל ממגלשה בגובה 3 מטרים

בן שנתיים וחצי נפל ממגלשה בגובה שלושה מטרים בקריה החרדית בעיר אשדוד | חובשי איחוד הצלה שהוזעקו למקום פינו את הילד במצב בינוני לבית החולים (חדשות) 

דוד הכהן
18:32
כך זה ייקרה

בהצבעה חשאית מאחורי פרגוד: האירוע המיוחד שיתקיים מחר בכנסת 

מליאת הכנסת תקיים מחר ישיבה מיוחדת שבמרכזה בחירתו של מבקר המדינה הבא | הישיבה החגיגית תיפתח בשעה 11:00 בבוקר, כאשר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה יכריז רשמית על שני המועמדים הסופיים שהצליחו להגיע לקו הגמר: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו, ויסביר לחברי הבית על הליך ההצבעה החשאי (חדשות) 

יוסי נכטיגל
