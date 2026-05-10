בבלי

אליה והב בסינגל חדש לכבודה של ירושלים

הזמר אליה והב בסינגל חדש לקראת יום ירושלים, שיר לכבודה של העיר שחוברה לה יחדיו. הלחן והמילים של עדן חלף, ההפקה המוזיקלית של המעבד דוד ביתן (סינגלים וקליפים)

(צילום: ירין אלוש)

לקראת יום ירושלים המתקרב, כוכב הזמר המזרחי אליה והב משיק סינגל חדש ומרגש המוקדש לעיר הקודש ירושלים — עיר של אמונה, געגוע וחיבור לכל עם ישראל.

השיר החדש אותו כתב והלחין עדן חלף מביא עמו אווירה עוצמתית ומרגשת, המשלבת לחן סוחף עם מילים מלאות רגש וכיסופים לירושלים הקדושה, בדיוק בימים בהם עם ישראל מתכונן לציין את יום ירושלים.

על העיבוד וההפקה המוסיקלית חתום המעבד והמפיק דוד ביתן, שהעניק לשיר צבע מוסיקלי עשיר ומרגש במיוחד.

קרדיטים:

מילים: עדן חלף

לחן: עדן חלף

עיבוד והפקה מוזיקלית: דוד ביתן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר