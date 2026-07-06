חדשות - אתר החדשות של הציבור החרדי

בבלי

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חדשות עם קנייטש
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רגע מלינץ' בקלקיליה: 10 אזרחים ישראלים הוקפו בעשרות פורעים

משה בשן

בלי ביבי ובתמיכת החרדים: אושרה הצעת החוק לוועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר

בבלי

בן גביר חגג: השב"כ נכנס למאבק בפשיעה הערבית עם תקציב עצום 

קובי ישראל

פרשת התינוקת מבית שמש: הקנאים התנגדו - והגופה הועברה בליווי יס"מ 

קובי ישראל

פרשת השוחד בהסתדרות: עשרות מיליונים נתפסו בחשבון הבנק של החברה

בבלי

האוליגרך המיליארדר הכניס ספר תורה לבית הכנסת החרדי: "איגור בן זויה"

חזקי שטרן

רוצח טכנולוגי: 250 קמ"ש ב-10,000 ש"ח | הרחפן שיביס את האויב

דוד הכהן וב. ניסני

המיליונים בדרך: בתי החולים במירוץ נגד השעון – או שיחטפו קנס

בני סולומון

חרדים
כ-200 תלמידים

בגלל סכנת חיים: צו סגירה לישיבת טשערנוביל באלעד | כל הפרטים

שאול כהנא06.07.26

לא בשווייץ ולא באוסטריה; הרבי שבחר לנפוש דווקא בשומרון

חיים רוזנבוים06.07.26

כסא רחמים | ספר התורה היחידי לכבודו של הגר"מ מאזוז זצ"ל הוכנס להיכל הישיבה

חיים רוזנבוים06.07.26

השר אמסלם: "אם יסגרו הישיבות - עוד 50 שנה לא יהיה עם ישראל"

דוד קליין06.07.26

מכה קשה לשר שלמה קרעי: ש"ס מסירה את תמיכתה מחוק התקשורת

חנני ברייטקופף06.07.26

חדשות
סמוך ל'חפץ חיים'

טרגדיה בכביש: נהג אוטובוס נלכד למוות מתחת לאוטובוס בזמן החלפת גלגל

דוד הכהן06.07.26

הרופא ניסה לסגור עניין ב-2,000 ש"ח: השופט הפתיע וגזר 150 אלף

דניאל הרץ06.07.26

"תזכורת כואבת": אלמנתו של צ'רלי קירק פרסמה וידוי עצוב לפני המשפט

אריה רוזן06.07.26

מפקד בכיר בחמאס שאימן את מחבלי הנוח׳בה לטבח שמחת תורה - חוסל | תיעוד

ב. ניסני06.07.26

דרמה בכלא: המרגל החרדי לטובת איראן מבני ברק חשף התעללויות קשות

קובי אטינגר06.07.26

עולם הישיבות
נייעס עם קנייטש

"תהיו קנאים לקריאת שמע" ראש הישיבה נגד הפגנות הגיוס | מעייריב

בבלי05.07.26

לא ימנע מעצרים ולא ישיב תקציבים: חוק לימוד תורה הוא הישג - וזו הסיבה | מעייריב

איצלה כץ02.07.26

רצח רבי עמוס בנתניה והדמיון המחריד לרצח רבי אלעזר זצ"ל | מעייריב

איצלה כץ01.07.26

מאמצי המודיעין של המשטרה מנסים לפענח: מי הכתובת הבאה | מעייריב

איצלה כץ30.06.26

יש עתיד VS דגל התורה: האמירות שהוציאו את הח"כים משיווי משקל | מעייריב

איצלה כץ29.06.26

כלכלה
הסיבות אינן ברורות

אחרי השקעה של שנים: אפל עצרה את ייצור המוצר המדובר של השנה

אבישי לוי06.07.26

בנק ישראל הפחית את הריבית ל-3.5%: ככה תחסכו במשכנתא

דוד ישראלי06.07.26

בטקס חגיגי: השר אלי כהן הודיע על תחילת החיפושים בים התיכון

משה כץ06.07.26

"נוכלים שגונבים כסף מהציבור": מאיר שפיגלר במתקפה חריפה על האוצר

דוד קליין05.07.26

המחקר שמזעזע: כך כל משק בית משלם 8,000 ₪ בשנה לארגוני הפשע

דוד ישראלי05.07.26

מעניין
נפגע מהחגיגות

חרדת זיקוקים: הכלב נבהל מהרעש ונפל מגובה עצום | כך זה הסתיים

אריה רוזן06.07.26

השפעת האדם מגיעה לאנטארקטיקה: נסיגת הקרחון הענק החלה להאיץ

אבישי לוי02.07.26

חשוד במנוסה: עז קטנה שיטתה במשטרה במשך 20 דקות תמימות | צפו

אריה רוזן02.07.26

הטיול האחרון: איך מטייל אמריקאי נחטף והפך למורה הפרטי של קים ג'ונג און?

דני שפיץ02.07.26

תאונת עבודה: פיצוץ בלתי צפוי העיף את כוחות הכיבוי על הקרקע | צפו

אריה רוזן02.07.26

מרקר

הצעירים החרדים כבר לא שותקים: אם זה היה תלוי בנו - לא היינו מצביעים | מעייריב

איצלה כץ31

כמו בומרנג: הקמפיין שיזרוק את הציבור הדת"ל לזרועות החרדים | מעייריב

איצלה כץ3

רגע לפני פיצוץ - המסר החריג של הגר"ש שטיינמן לבחורים | מעייריב

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קריאת השכמה! מערד ורחובות ועד רמת גן; הסתה אנטי-חרדית בוערת | מעייריב

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צפו בתיעוד; כשראש העיר פצח במחול עם רבה של מערב בני ברק 

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