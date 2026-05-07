כדי להשיג גוון חום-זהוב עמוק ולא "צהוב ביצה" פשוט, אנחנו צריכים לעזור לתגובה הכימית שנקראת תגובת מייארד (התקרמלות הסוכרים והחלבונים).

הטיפ המקצועי: אל תסתפקו בביצה טרופה. הוסיפו לביצה קורט סוכר וכפית מים. הסוכר מאיץ את ההשחמה, והמים מדללים את הביצה כדי שהיא תימרח בשכבה דקה ואחידה בלי להשאיר "סימני מברשת" מכוערים.

2. טכניקת הזיגוג הכפול

זהו הסוד הגדול של המאפיות האירופאיות.

השלב הראשון: מורחים שכבה ראשונה של ביצה מיד לאחר הקליעה, לפני ההתפחה השנייה. זה אוטם את הבצק ומונע ממנו להתייבש.

השלב השני: רגע לפני שהחלה נכנסת לתנור, מורחים שכבה שנייה. השכבה הזו היא שיוצרת את הברק ה"זכוכיתי" שכולם מחפשים.

3. מכת הקיטור

תהיתם פעם למה במאפיות הקראסט דק ופריך ובבית הוא לפעמים עבה וקשיח? התשובה היא לחות.

המדע: לחות בתחילת האפייה שומרת על הבצק גמיש, מה שמאפשר לחלה להתרחב למקסימום בלי להיקרע, ויוצר קראסט דק ומבריק במיוחד.

איך עושים את זה? הניחו תבנית ריקה בתחתית התנור בזמן החימום. ברגע שאתם מכניסים את החלות, שפכו חצי כוס מים לתבנית התחתונה וסגרו את הדלת מהר.

4. הפיניש של המקצוענים: שמן זית או דבש?

ברגע שהחלה יוצאת מהתנור, כשהיא עוד לוהטת, יש חלון הזדמנויות של 30 שניות.

לברק מטריף: הברישו בעדינות רבה שכבה דקה של מי סוכר (יחס של 1:1) או שמן זית איכותי. זה לא רק מוסיף ברק, זה שומר על הלחות בפנים לאורך זמן.

בתאבון ושבת שלום!

