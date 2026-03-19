מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. בבוקר ירדו גשמים מקומים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה.

משעות הצהרים הגשמים יתחזקו וישובו גם למרכז הארץ ולנגב, אז קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במרבית אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות, ובדרום הארץ ייתכן אובך.

הלילה: מצפון הארץ ועד צפון הנגב ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים. יוסיפו לנשב רוחות ערות. במדבר יהודה וים המלח חשש לשיטפונות .

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ צפויים לרדת גשמים מדי פעם, וייתכנו סופות רעמים יחידות. עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים גם במרכז הארץ. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. בלילה הגשם יתחדש שוב במרכז הארץ ובנגב.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ברוב אזורי הארץ ירד גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים. קיים צפי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות, וייתכן שם אובך. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 12-21

באר שבע: 14-20

חיפה: 14-21

טבריה: 14-20

צפת: 10-15

אילת: 18-23