נפילת טיל איראני, אתמול ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.