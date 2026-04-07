עשרה תושבי שטחים נעצרו לפנות בוקר במהלך פעילות משטרתית בעיר יקנעם עילית, לאחר שאותרו על גג מבנה תעשייתי בשלבי בנייה – זאת בזכות הכוונת רחפן שפעל מהאוויר.

שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב הגיעו למקום לאחר קבלת אינדיקציה על תנועת אנשים בשעות הלילה. עם הגעת הכוחות זוהתה תנועה חשודה מהקומה השביעית אל קומת הגג, כאשר החשודים ניסו לחסום את המעבר בין הקומות באמצעות קרשים ואבנים.

בסיוע הרחפן הצליחו הכוחות לאתר את החשודים ולהגיע אליהם, ובכך לבצע את מעצרם של עשרת השוהים הבלתי חוקיים.