התחזית: צפי לגשם מקומי בחלק מאזורי הארץ; מתי תחול עליה בטמפרטורות?

מזג האוויר היום עדיין יהיה גשום בחלק מאזורי הארץ - אך כבר במהלך השבוע הקרוב תחול עליה במידות החום והן תהיינה רגילות לעונה זו של השנה (חדשות)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים בודדות. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

הלילה, ליל שבת, צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. לפנות בוקר ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. עדיין יתכן גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

וביום שני - התחממות: צפוי להיות בהיר בדרך כלל. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

