גל חום בפתח: הטמפרטורות מטפסות לקראת השרב | התחזית המלאה

מזג האוויר היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. לקראת בוקר הרוחות המזרחיות יתחזקו בהרי הצפון.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. משעות אחה"צ במישור החוף יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות.

ביום רביעי, יהיה מעונן בעיקר בעננות גבוהה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יוסיפו לעלות במידה ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. ייתכן אובך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-20

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 18-29