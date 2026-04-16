בבלי
היפוך חד

בין שרב לגשם: מזג אוויר סוער וחריג בפתח | התחזית המלאה לסוף השבוע

החל מהבוקר: רוחות מזרחיות עזות ואובך כבד ברחבי הארץ | בשישי: שיא השרב וחשש ממשי לשיטפונות בנחלי הדרום והערבה | בשבת קודש: המהפך יושלם עם צניחה בטמפרטורות וגשם מקומי בצפון (מזג האוויר)

הכנרת (צילום: מיכאל גלעדי/פלאש90)

מזג האוויר היום (חמישי) בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. יתכן אובך וגשם מקומי.

הלילה: מעונן חלקית, בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

על פי התחזית, מחר יום שישי, חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות חזקות ויעשה אביך. ברוב אזורי הארץ צפוי גשם מקומי , יתכנו סופות רעמים וקיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה.

ביום שבת קודש, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי. בעיקר בדרום הארץ יוסיף להיות אביך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-28

תל אביב: 20-31

באר שבע: 22-33

חיפה: 23-32

טבריה: 21-33

צפת: 19-26

אילת: 27-34

