מזג האוויר היום (חמישי) בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. יתכן אובך וגשם מקומי.
הלילה: מעונן חלקית, בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.
על פי התחזית, מחר יום שישי, חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות חזקות ויעשה אביך. ברוב אזורי הארץ צפוי גשם מקומי , יתכנו סופות רעמים וקיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה.
ביום שבת קודש, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי. בעיקר בדרום הארץ יוסיף להיות אביך.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 20-28
תל אביב: 20-31
באר שבע: 22-33
חיפה: 23-32
טבריה: 21-33
צפת: 19-26
אילת: 27-34
