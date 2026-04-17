פעילות סמויה מתוחכמת במשך חודשיים, שוטר בזהות בדויה ועסקאות מבוקרות שתועדו בקפידה - כך הסתיימה השבוע אחת מהחקירות הבולטות של משטרת המחוז הצפוני נגד סחר בנשק בלתי חוקי, עם מעצרו "על חם" של חשוד שלא הסתפק במכירת אמצעי לחימה, אלא גם הדריך לקוחותיו כיצד להפוך אותם לנשק קטלני.
במהלך החודשיים האחרונים ניהלה משטרת המחוז הצפוני פעילות סמויה ממוקדת ומורכבת נגד סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים. במרכז הפעילות עמד שוטר סמוי שפעל בזהות כיסוי והצליח לבסס תשתית ראייתית מוצקה באמצעות ביצוע מספר עסקאות מבוקרות.
במהלך העסקאות רכש השוטר הסמוי רובה אוויר מסוג M4 עם תחמושת ואקדח הזנקה. אולם מה שהפך את המקרה לחמור במיוחד הוא החשד שעלה במשטרה כי הסוחר מעביר לרוכשים גם הנחיות מפורטות כיצד להפוך את הנשקים לקטלניים - בכך הופך את עצמו לא רק לסוחר אלא גם למדריך טכני לייצור נשק בלתי חוקי.
ביום שלישי, עם המעבר לשלב הגלוי של הפעילות, פשטו בלשי המחוז הצפוני ולוחמי היס"מ על עסקו של החשוד, שפעל ללא רישיון כדין. התזמון היה מדויק: החשוד נעצר "על חם", בדיוק תוך כדי ביצוע עסקה נוספת עם השוטר הסמוי.
בחיפוש מקיף שנערך במקום נתפסו פריטים רבים ומגוונים שיצרו "חבילה מלאה" של פעילות עבריינית בתחום הנשק. בין הממצאים: אקדחי הזנקה ועט ירי, רובה אוויר מסוג M4 ואקדחי איירסופט, עשרות מחסניות בקוטר 5.56 מילימטר, ערכות הסבה מסוג "רוני", מכשור לזיוף רישיונות נשק, אלפי כדורי תחמושת וחלקי נשק נוספים.
במשטרה מדגישים כי חלק מהפריטים ניתנים להסבה לנשק חם, וכי השילוב בין הכלים, התחמושת ומכשור הזיוף יצר מערך מלא לפעילות עבריינית מסוכנת.
במקביל לפעולה הביטחונית, בוצעה במקום אכיפה משולבת על ידי גורמי אכיפה אזרחיים, אשר העלתה ממצאים חמורים נוספים: ניהול עסק ללא רישיון, ליקויים מהותיים בניהול רישומים, חשד להנפקת רישיונות נשק שלא כדין וכן חשדות לעבירות מס.
החשוד, תושב מייסר בן 43, הועבר לחקירה בתחנת המשטרה ולאחר מכן הובא בפני בית משפט השלום בטבריה. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ה-20 באפריל 2026.
המקרה מצטרף לפעילות נרחבת של משטרת המחוז הצפוני במאבק בפשיעה האלימה ובסחר בנשק בלתי חוקי.
לפי נתוני המשטרה, מתחילת השנה הנוכחית נתפסו במחוז הצפוני למעלה מ-310 אמצעי לחימה שונים וסוכלו חוליות חמושות - נתון המעיד על היקף הפעילות הנחושה של שוטרי המחוז ולוחמי מג"ב בשמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי.
