פעילות סמויה מתוחכמת במשך חודשיים, שוטר בזהות בדויה ועסקאות מבוקרות שתועדו בקפידה - כך הסתיימה השבוע אחת מהחקירות הבולטות של משטרת המחוז הצפוני נגד סחר בנשק בלתי חוקי, עם מעצרו "על חם" של חשוד שלא הסתפק במכירת אמצעי לחימה, אלא גם הדריך לקוחותיו כיצד להפוך אותם לנשק קטלני.

במהלך החודשיים האחרונים ניהלה משטרת המחוז הצפוני פעילות סמויה ממוקדת ומורכבת נגד סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים. במרכז הפעילות עמד שוטר סמוי שפעל בזהות כיסוי והצליח לבסס תשתית ראייתית מוצקה באמצעות ביצוע מספר עסקאות מבוקרות.

במהלך העסקאות רכש השוטר הסמוי רובה אוויר מסוג M4 עם תחמושת ואקדח הזנקה. אולם מה שהפך את המקרה לחמור במיוחד הוא החשד שעלה במשטרה כי הסוחר מעביר לרוכשים גם הנחיות מפורטות כיצד להפוך את הנשקים לקטלניים - בכך הופך את עצמו לא רק לסוחר אלא גם למדריך טכני לייצור נשק בלתי חוקי.

ביום שלישי, עם המעבר לשלב הגלוי של הפעילות, פשטו בלשי המחוז הצפוני ולוחמי היס"מ על עסקו של החשוד, שפעל ללא רישיון כדין. התזמון היה מדויק: החשוד נעצר "על חם", בדיוק תוך כדי ביצוע עסקה נוספת עם השוטר הסמוי.