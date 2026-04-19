מהפך במזג האוויר: גשם בצפון וצניחה בטמפרטורות | התחזית המלאה

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית. בעיקר בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-21

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 13-22