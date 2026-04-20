מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי, ברובו קל. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 11-18

תל אביב: 17-21

באר שבע: 15-20

חיפה: 17-21

טבריה: 14-22

צפת: 10-14

אילת: 20-29