מזג האוויר

אל תתפסו לא מוכנים: ירידה בטמפרטורות וגשם קל בצפון | התחזית המלאה 

השבוע נפתח במגמה קרירה: ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי בצפון הארץ | מחר תחל מגמת התחממות הדרגתית שתימשך גם ביום רביעי, אך המעלות עדיין יהיו נמוכות מהממוצע  (מזג האוויר)

בבלי
גבול הצפון, אתמול ( צילום: אייל מרגולין/FLASH90)

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי, ברובו קל. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 11-18

תל אביב: 17-21

באר שבע: 15-20

חיפה: 17-21

טבריה: 14-22

צפת: 10-14

אילת: 20-29

בבלי
