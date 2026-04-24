מזג אוויר משתנה צפוי לנו במהלך הימים הקרובים, עם מעבר חד מימים חמים יותר מהרגיל בעונה לימים גשומים - כך עולה מהתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.
היום, שישי, צפוי להיות מעונן חלקית בעננות בגובה רב. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. אחה"צ במישור החוף ינשבו רוחות ערות. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב.
שבת קודש: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה בטמפרטורות. בהרים ובפנים הארץ הטמפרטורות יעשו גבוהות מהרגיל לעונה.
יום ראשון: מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהרים בנגב ינשבו רוחות חזקות ויתכן שם אובך.
יום שני: מעונן חלקית. מצפון הארץ ועד צפון הנגב צפוי גשם מקומי. במדבר יהודה וים המלח קיים חשש קל משיטפונות. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לקראת ערב הגשם יפסק.
