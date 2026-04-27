מהפך במזג האוויר: גשם, ברד וחשש לשיטפונות; הטמפרטורות צונחות

מזג האוויר היום (שני) לקראת הצהריים יחלו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות ואף בברד. משעות הצהריים קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח, בקעת הירדן, הערבה וצפון הנגב.

תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לקראת ערב הגשמים יתמעטו. הלילה: מעונן חלקית. עדיין ייתכן גשם מקומי בצפון מזרח הארץ.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בשעות הבוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 12-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 14-20

חיפה: 15-21

טבריה: 16-25

צפת: 13-20

אילת: 20-26