רעידת אדמה פוליטית בבריטניה: מפלה היסטורית למפלגת הלייבור

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ספג הלילה מפלה מהדהדת בתוצאות הראשוניות של הבחירות המקומיות בממלכה. התוצאות, שזורמות מהקלפיות, משקפות זעם ציבורי עמוק כלפי תפקוד הממשלה ומעוררות סימני שאלה כבדים באשר לעתידו הפוליטי, וזאת שנתיים בלבד לאחר שניצח ברוב היסטורי בבחירות הכלליות של שנת 2024.

מפלגת "הלייבור" שבראשותו איבדה תמיכה בהיקפים נרחבים באזורים שבהם כבר פורסמו התוצאות, כולל במעוזים מסורתיים מובהקים באזורי התעשייה של מרכז וצפון אנגליה, וכן במספר מחוזות בבירה לונדון.

מי שגורפת את ההון הפוליטי מהמפלה היא מפלגת הימין "הרפורמה של בריטניה" (Reform UK) בראשותו של תומך הברקזיט נייג'ל פרג', שזכתה עד כה ביותר מ-200 מושבים במועצות המקומיות באנגליה. על פי ההערכות, המפלגה אף עשויה להפוך לסיעת האופוזיציה המרכזית בפרלמנטים של סקוטלנד וווילס.

מערכת הבחירות הנוכחית, שנערכה עבור 136 מועצות מקומיות באנגליה ולפרלמנטים המקומיים בסקוטלנד ובווילס, נחשבת למבחן המשמעותי ביותר לדעת הקהל הבריטית לקראת הבחירות הכלליות המתוכננות לשנת 2029.

לאחר פיגוע אנטישמי: מעצמה אירופית מתריעה על איום חמור ממעשי טרור אריה רוזן | 06.05.26

ג'ון קרטיס, מבכירי הסוקרים בבריטניה, הגדיר את המצב במילים קשות בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס: "התמונה גרועה בדיוק כפי שמישהו ציפה עבור הלייבור, ואף גרועה מכך".

התוצאות המוקדמות מצביעות על תמורה היסטורית בפוליטיקה הבריטית: שבר עמוק במערכת הדו-מפלגתית המסורתית ומעבר למבנה רב-מפלגתי. מפלגות הלייבור והשמרנים מאבדות בוחרים רבים לטובת מפלגתו של פרג' מימין, ולטובת מפלגת "הירוקים" משמאל. פרג' עצמו חגג את ההישגים ואמר כי התוצאות "עולות בהרבה" על הציפיות ומהוות לא פחות מ"שינוי היסטורי בפוליטיקה הבריטית".

באזורים מסוימים, מפלגת הלייבור פשוט נמחקה מהמפה הפוליטית. בטיימסייד שבמנצ'סטר רבתי, איבדה המפלגה את השליטה במועצה לראשונה מזה קרוב ליובל שנים, לאחר שמפלגת הרפורמה גרפה את כל 14 המושבים שעליהם הגנה הלייבור.

בוויגאן הסמוכה, קהילת כורים לשעבר שנשלטה על ידי הלייבור עשרות שנים, איבדה המפלגה את כל 20 המושבים עליהם התמודדה.

בסלפורד המצב לא היה טוב בהרבה, כשהמפלגה שמרה על שלושה מושבים בלבד מתוך 16.

למרות הקולות הגוברים נגדו, סטארמר מתעקש כי בכוונתו להמשיך ולהוביל את המפלגה גם בבחירות הבאות. יש לציין כי ההיסטוריה עומדת לצידו: מפלגת הלייבור מעולם לא הדיחה בהצלחה ראש ממשלה מכהן לאורך 125 שנות קיומה.