האחים האדמו"רים מקאסוב

סערת רוחות חסרת תקדים ברחוב החרדי בארה"ב: ויכוח פנימי וכואב בין שני אחים, אדמו"רים לבית קאסוב, דלף ביממה האחרונה החוצה וחשף מסכת של הסכמים שלא קוימו, התעלמויות והטחות קשות. "בבלי" מביא את הסיפור המלא והמאומת, כולל הפרטים מהמכתבים האישיים והסכמי הירושה, בפרסום ראשון ומטלטל.

ההסכם דקות לפני מסע ההלוויה הסיפור מתחיל לפני כשנתיים, עם הסתלקותו בשיא פריחתו של האדמו"ר מקאסוב זצ"ל לאחר מחלה קשה. החסידות נותרה שבורה, אך מאחורי הקלעים נרקם מהלך דרמטי. ראשי הקהילה פנו לאח הבכור, כיום האדמו"ר מקאסוב לייקווד, ששימש כימינו של אביו וליווה אותו לכל הטיפולים הרפואיים במסירות נפש.

האח הבכור האדמו"ר מקאסוב עם אביו זצ"ל בדרך לטיפולים בגרמניה

הם ביקשו ממנו לוותר על הרבנות במרכז החסידות בבורו פארק לטובת אחיו הצעיר (שהתגורר עד אז בירושלים), בטענה שהוא "כריזמטי יותר" ויוכל להגדיל את החסידות. בתמורה לוויתור, הובטח לו סך של מיליון דולר, שיועברו בשישה תשלומים שנתיים של 166,667 דולר כל אחד, כדי שיוכל להשתקם ולבנות את בית מדרשו בלייקווד.

האח הבכור, באצילות נפלאה, הסכים. במהלך ההלוויה, בצעד נועז שלא נראה כמותו, הכריז בקול חנוק מדמעות כי הוא מעביר את ההנהגה לאחיו הצעיר. הוא הקריב את מעמדו האישי למען שלמות הקהילה, הצהיר כי הוא שמח בליבו בהצלחת אחיו, ולא דרש דבר מהבניין החדש והמפואר בבורו פארק.

האדמו"ר מקאסוב זצ"ל בדבקות עליונה בעריכת שולחנו הטהור, לידו, האדמו"ר הבכור

ניתוק הטלפונים בשנה השניה

בשנה הראשונה נשמר השקט. ראשי הקהילה אף מימנו לאח הבכור ובני משפחתו טיסה לארץ ישראל לכל חודש תשרי, שם הנהיג את עדתו. אולם בשנה השנייה, המצב השתנה מקצה לקצה. כפי שאומרים חסידיו בכאב: "כולם ניתקו לו טלפונים". הוא הושאר ללא מקום תפילה ראוי, וגרוע מכך – שנתיים עברו ומתשלום המיליון שהובטח לו לא הגיע אפילו דולר אחד.

לאחר שניסה להשיג את אחיו, האדמו"ר מבורו פארק בטלפון ללא הצלחה, שיגר האדמו"ר מלייקווד מכתב אישי רווי כבוד. במכתב הסביר כי המתין זמן רב בתקווה שהעניין ייפתר בחדרי חדרים, אך היות שלא הייתה כל הושטת יד מצד האח, ולאחר התייעצות עם האדמו"ר מויז'ניץ מונסי (שחתום על ההסכם המקורי כבורר ומחליט), הוחלט כי אין מנוס מדין תורה חשאי.

האח הבכור הדגיש במכתבו כי הוא חפץ למנוע בזיון לבית אבא ולכן מינה שלושה רבנים שילוו את התיק בשקט, תוך שהוא מבקש מאחיו למנות בורר מטעמו כדי להציל "עושק מידי עושקו".

הסירוב להתייצב לדין וההשמצות

למרות הפניות, האח הצעיר מבורו פארק לא השיב. בעקבות כך, נשלחה הזמנה רשמית מבית הדין "בית יוסף". האדמו"ר מבורו פארק סירב להתייצב להזמנה הראשונה, וכעת, לאחר שקיבל הזמנה שנייה, הוא עדיין מסרב להגיע.

במקביל, החל מסע הכפשות ברחוב נגד האח האצילי, האדמו"ר הבכור. גורמים אינטרסנטיים הפיצו שמועות שקריות כאילו האדמו"ר מבורו פארק "בורח מהעיר" בגלל הדין תורה, בעוד שבפועל מדובר בחופשת הקיץ הקבועה שלו בארץ בחודשים תמוז אב.

חסידי לייקווד זועמים: "שפכו את דמו של אדמו"ר נערץ שסך הכל ביקש את המגיע לו לפי ההסכם. הוא לא מבקש את האדמור"ת, הוא רק דורש שיעמדו בדיבורם. אם האדמו"ר מבורו פארק היה אדם מהמניין, כבר היו מפרסמים נגדו מכתבים בראש כל חוצות שהוא מסרב לדין, אבל כאן הכל עובר בשקט בגלל מעמדו".

לדברי החסידים, אין אף חסיד בבורו פארק שמוכן להתייצב מול מצלמה ולדבר נגד האח מלייקווד, כי כולם יודעים שהצדק איתו ושנעשה לו עוול משווע לאחר הוויתור ההיסטורי שלו.