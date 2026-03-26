קהל נכבד של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה בת האדמו"ר מוויטעפסק, עם החתן נכד האדמו"רים מסערעדנא וקאסוב ירושלים | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים | בשיאה של השמחה, רקד האדמו"ר מוויטעפסק את ריקוד ה"מצווה טאנץ" לפני הכלה, בדבקות עליונה עד שנראה מתרומם טפח טפחיים מעל הקרקע (חסידים)
האדמו"ר מקאסוב המתגורר בלייקווד, ערך השבוע סעודת ראש חודש במעון קודשו של אביו זצ"ל בבורו פארק, הרבי חבש קולפיק לסעודה זו | בסעודה השתתפו קהל מעריצים וחסידים שהאזינו בשקיקה לדברי התורה שאמר הרבי בה הרחיב במעלת חודש אלול וההכנה לחודש תשרי | בסיום הסעודה פצח הרבי בריקוד נלהב בשירת 'אחת שאלתי' (חסידים)
האדמו"ר מקאסוב, אשר איתן מושבו בעיר ואם בישראל לייקווד שבארה"ב, שהה בשבועות הקיץ בארה"ק כפי מנהג אביו, האדמו"ר זצ"ל | במהלך שהותו של האדמו"ר ערך מסע הקודש אל קברי הצדיקים במרומי גליל העליון, כשלפני כן פקד את אוהל בית ויז'ניץ בבית העלמין בבני ברק, שם העתיר בתפילה לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | צפו בתיעוד ענק ממסעו של האדמו"ר (חסידים)
אבלים וחפויי ראש ליוו המונים אתמול (רביעי) למנוחת עולמים, את הרבנית הצדקנית מרת מרים חוה רובין ע"ה, ברתא דמלכא של האדמו"ר מקאסוב זצ"ל | בראש הצועדים צעדו אחיה האדמו"רים מקאסוב, שאף הספידו אותה בצאת מסע ההלוויה בב"פ | בשעות אחה"צ נטמנה בקול בוכים בבית החיים בעיירת מאנסי, סמוך ונראה לציונו של אביה זצ"ל, שהחודש חל יום ההילולא הראשון (חרדים)
מארה"ב מגיעה הבשורה הקשה על פטירתה בדמי ימיה, לאחר מחלה קשה ומרה, של הרבנית הצדקנית מרת מרים חוה רובין ע"ה, אשת הרה"ג ר' ישכר רובין אב"ד קאז'ניץ, ובתו של האדמו"ר מקאסוב זצ"ל, ששבוע הבא ימלאו שנה להסתלקותו לשמי מרום (דיין האמת)
ימי הפורים עברו בנעימים על מאות חסידי קאסוב ששהו בצל רבם ומאורם החדש, האדמו"ר מקאסוב, שעלה השנה לכהן פאר על כס אבותיו הק' בהמשכת שלשלת הקודש | במהלך השולחנות הטהורים הרקיד את החסידים בשירת פיוטים מסורתיים במשך שעות ארוכות בהתלהבות רבה | צפו בתיעוד (חסידים)