התחזית: ימים חמים לפנינו - עם טפטופים של גשם בחלק מאזורי הארץ

למרות העלייה במידות החום, בצפון הארץ יש צפי לגשם במהלך הימים הקרובים | תחזית מזג האוויר המלאה על הצפוי לנו בימים הקרובים (בארץ)

בימים הקרובים, צפויה עלייה במידות החום, במקביל לגשם מקומי - בעיקר מצפון הארץ. כך עולה מתחזית מזג האוויר המלאה של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. הלילה: מעונן חלקית.

בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

ביום ראשון הקרוב צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. אחה"צ יתכן גשם מקומי בצפון מזרח הארץ.

ביום שני צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

