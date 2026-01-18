הונדורס היא מדינה הממוקמת במרכז אמריקה, גובלת בגואטמלה, אל סלבדור וניקרגואה. בירתה היא טגוסיגלפה, ואוכלוסייתה מונה כ-10 מיליון תושבים. המדינה ידועה בנופיה המגוונים, החל מחופי הקריביים ועד להרי המאיה העתיקים.

המדינה מתמודדת עם אתגרים משמעותיים בתחומי הכלכלה, הביטחון והחברה. שיעורי העוני והאלימות במדינה נחשבים לגבוהים, והיא מתמודדת עם בעיות של הגירה לא חוקית, בעיקר לכיוון ארצות הברית.

הונדורס עברה שינויים פוליטיים משמעותיים בשנים האחרונות. בשנת 2022 נבחרה שיאומרה קסטרו לנשיאות, והפכה לאישה הראשונה בתפקיד זה בתולדות המדינה. ממשלתה מקדמת רפורמות חברתיות וכלכליות משמעותיות.

בזירה הבינלאומית, הונדורס מקיימת יחסים דיפלומטיים עם מדינות רבות ומשתתפת בארגונים בינלאומיים שונים. המדינה מהווה שחקנית חשובה באזור מרכז אמריקה ומשתפת פעולה עם שכנותיה בנושאי כלכלה, ביטחון והגירה.

כלכלת הונדורס מבוססת בעיקר על חקלאות, תעשייה קלה ותיירות. המדינה מייצאת בעיקר קפה, בננות ומוצרי טקסטיל, ומנסה לפתח את התעשייה והתיירות כמנועי צמיחה עתידיים.