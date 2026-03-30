שודדים הצליחו לגנוב מספר יצירות אומנות ששווין מוערך ב-9 מיליון יורו מבית בצפון איטליה, נכון לעכשיו הם טרם נתפסו | מדובר בשלוש יצירות שונות של שלושה אמנים, אחת מהן מוערכת לבדה בכשישה מיליון יורו | מערכת האזעקה הבריחה את השודדים, אולם אלו הצליחו כאמור לברוח עם השלל (בעולם)
מחקר חדש חושף כי ציורי הסלע הענקיים בקניוני לואור פקוס במערב טקסס - ציורים שהיו חידה סתומה במשך שנים - נוצרו באירועים טקסיים מרוכזים לפני אלפי שנים, ומציג מסורת אמנותית־טקסית רציפה שנמשכה כ־4,000 שנה והשפיעה על תרבויות אינדיאניות ומסואמריקניות מאוחרות יותר (בעולם)
סקיצה זעירה בגיר אדום של כף רגל, שנוצרה כנראה סביב 1511–1512 כהכנה לדמות אותה עתיד היה לצייר מיכאלאנג'לו, התגלתה באוסף פרטי בחוף המערבי של ארצות הברית לאחר שנשלחה במקרה להערכה מקוונת | בחודשים שלאחר מכן עבר הרישום מחקר מעמיק ואימות טכני והיסטורי, שביסס את שיוכו למיכלאנג’לו ואת מקומו בשרשרת ההכנות לאחד הפרויקטים האייקוניים בתולדות האמנות (בעולם)
ציור נדיר של פבלו פיקאסו, נמכר בסוף השבוע האחרון עבור סכום שיא שנתי לציור בצרפת | היצירה, שנשמרה באוסף משפחתי פרטי למעלה משמונים שנה ולא הוצגה מעולם לציבור, עוררה קרב עולמי מרתק בין אספנים מאירופה, אסיה וארצות הברית | מדובר בהישג אמנותי והיסטורי, שהודגש על ידי השימור המושלם של הציור ועל רקע מערכת היחסים המסעירה שהייתה בין האמן למושא הדיוקן (בעולם)
לראשונה מזה יותר מ-300 שנה מוצגות זו לצד זו בגלריית קנווד בלונדון שתי יצירות כמעט זהות של אישה מנגנת בגיטרה - המקור המיוחס לאמן ההולנדי יאן ורמיר והעותק המסתורי שמקורו מפילדלפיה | מחקר מדעי עדכני חושף הבדלים מפתיעים בחומרים ובטכניקה ומצית מחדש את הוויכוח ההיסטורי: האם ורמיר יצר שתי גרסאות לאותה יצירה, או שמדובר בחיקוי גאוני? המבקרים מוזמנים להכריע בעצמם (מעניין)
הרשויות הבריטיות הגיבו במהירות ליצירתו החדשה של אמן הגרפיטי המפורסם בנקסי, שהופיעה לפתע על חזית בניין בתי המשפט המלכותיים במרכז לונדון – אתר היסטורי בעל ערך תרבותי ובניין לשימור | הציור, ובו שופט מאיים עם פטיש על מפגין שוכב, חולל סערה תקשורתית ימים ספורים לאחר גל המעצרים ההמוני במחאות נגד הוצאת קבוצת "Palestine Action" אל מחוץ לחוק | הרשויות סגרו את הגישה ליצירה, כיסו אותה באמצעים פיזיים והפעילו שמירה מוגברת, תוך פתיחת חקירה פלילית נגד בנקסי בחשד ל"נזק פלילי" ולביזוי בית המשפט (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תבע בסוף השבוע את עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' בעקבות דיווח שהביך את הנשיא | טראמפ טען בתגובה שהוא "לא מצייר" ותבע את העיתון בעשרה מיליארדי דולרים | אלא שהציורים של טראמפ שפורסמו מוכיחים שהאיש מצייר, אם כי לא בכישרון רב (חדשות)