שילוב של מצלמות מעקב בתערוכת אמנות יוקרתית, קהילה גלובלית שמצביעה על טעם אסתטי, ומכירות במיליוני דולרים - הכירו את "בוטו" הוא לא רק ניסוי טכנולוגי אלא תופעה שמערערת את הגבול בין יצירה אנושית למכונה (בעולם)
תביעת ענק בסך 4.5 מיליון ש"ח הוגשה נגד חברת החשמל בעקבות שריפת הענק בעין כרם. המחדל התשתיתי, שהוביל להשמדת מאות יצירות אמנות נדירות של איוון שוובל, נדון בבית המשפט המחוזי מרכז. משרד ההגנה הבריטי וחברת החשמל עומדים במוקד הסערה הציבורית והמשפטית בישראל (חוק ומשפט)
בשיתוף פעולה עם המעצב תומאס להמן, האמן סטיוארט סמפל חושף את "Happy Time" - יצירת אמנות לפרק כף היד שנועדה להילחם בלחץ המודרני, להחליף את הדיוק הדיגיטלי בשלווה ויזואלית, ולהעניק רגע של נחת בכל מבט בלוח השעון (טכנולוגיה)
האמן הבריטי דיוויד שריגלי מציג בתערוכה חדשה בלונדון ערימה עצומת ממדים של חבלים שנאספו ממרינות, מספנות, חוות רוח וגופי תעשייה ברחבי בריטניה, ומתמחר אותם ב - מיליון פאונד | שריגלי, המוכר בהומור השחור והאירוני בעבודותיו, יוצר מיצב שמבקש לעורר דיון מחודש בערכם של חומרי גלם נטושים - אך גם בניפוח מחירי היצירה העכשווית (בעולם)
לראשונה מזה יותר מ-300 שנה מוצגות זו לצד זו בגלריית קנווד בלונדון שתי יצירות כמעט זהות של אישה מנגנת בגיטרה - המקור המיוחס לאמן ההולנדי יאן ורמיר והעותק המסתורי שמקורו מפילדלפיה | מחקר מדעי עדכני חושף הבדלים מפתיעים בחומרים ובטכניקה ומצית מחדש את הוויכוח ההיסטורי: האם ורמיר יצר שתי גרסאות לאותה יצירה, או שמדובר בחיקוי גאוני? המבקרים מוזמנים להכריע בעצמם (מעניין)
מהרחוב הסוער של לודגייט היל ועד לאולמות המוזיאון החדש בסמית'פילד: יצירת הפיראנות של בנקסי - שהפכה את תיבת השמירה המשטרתית למופע חי ונועז - עוברת לשימור ולהצגה ציבורית כחלק מפרויקט תרבותי בהיקף 437 מיליון פאונד, שמבקש לאחד בין אמנות רחוב עכשווית לבין סיפור רב־דורי של עיר עולמית | בכך לונדון מסמנת מהלך אסטרטגי לחיבור בין עבר מפואר, הווה אורבני ותשתית תרבותית בינלאומית שתמשוך מיליוני מבקרים (בעולם)
לאחר תשע שנים של יצירת מיצבים מיניאטוריים ברחובות ברחבי העולם, נחשפה זהותם של צמד האמנים השוודים מאחורי הפרויקט "Anonymouse" – אלין וסטרהולם ולופוס ננסן | השניים, שזכו לכינוי "בנקסי של העכברים" על שם האמן הבריטי המסתורי, הודיעו מוקדם יותר השנה, בפברואר 2025, על סיום הפרויקט, ובמקביל פתחו תערוכה ראשונה במוזיאון הסקיצות בלונד שבשוודיה (בעולם)